Giornata mondiale della Vista, la prevenzione protegge la salute degli occhi

Proteggere la vista grazie ad una adeguata prevenzione. È l’obiettivo della Giornata mondiale della Vista che quest’anno si celebra giovedì 8 ottobre. Promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Fondazione Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB ItaliaETS, la Giornata vuole richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadini sull’importanza di tutelare, in ogni fase della vita, un bene prezioso come la vista ricordando l’importanza di sottoporsi a controlli periodici per prevenire le malattie oculistiche e la cecità. In occasione dell’evento, come ogni anno, la Asl Toscana sud est mette a disposizione della cittadinanza delle slot di visite gratuite nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Le visite gratuite, programmate per il 7, 8 e 9 ottobre sul territorio di Arezzo, su quello di Grosseto e su quello di Siena (in quest’ultimo solo nelle giornate di mercoledì e giovedì) sono destinate a persone di età superiore ai 40 anni, che non siano già in terapia per patologie oculari e non abbiano eseguito visite oculistiche negli ultimi 2 anni. È necessaria la prenotazione contattando il Call Center della Asl Tse al numero unico 0577 767676 ( sia da fisso che da cellulare) da martedì 6 ottobre dalle 8.00 alle 18.00.