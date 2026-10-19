Siena, al via i corsi della Città dei Mestieri: open day il 23 ottobre

È tutto pronto, nel vicolo del Saltarello, per la sesta edizione dei corsi di formazione dedicati ai mestieri artigiani legati al mondo delle Contrade e della storia cittadina.

Dopo le prime cinque edizioni (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026), caratterizzate da una importante richiesta di partecipazione, sta per partire la stagione 2026-2027 delle attività formative che si terranno nel Laboratorio Comune di Scambio e Formazione.

Si comincia nella settimana dal 16 al 20 novembre.

I corsi sono aperti ai contradaioli delle 17 Consorelle e l’offerta formativa è consolidata sui corsi di cucito, taglio e cucito monture, maglieria, pittura su seta, calligrafia artistica, manutenzione e realizzazione armature, costruzione del tamburo, lavorazione del cuoio, intarsio e oreficeria di contrada.

Anche per questa edizione sono confermati seminari specifici e di approfondimento (date ancora da definire) per facilitare l’acquisizione di tecniche e saperi utili per la manutenzione del patrimonio artistico delle nostre Contrade, tra i quali: “Manutenzione e Riparazione cappelli delle monture”, “Rammaglio”, “Realizzazione Zucchini”, “Decorazioni murali: dalla preparazione del colore alla realizzazione di fregi e ornati”.

Continua anche in questa edizione la sperimentazione, in alcuni corsi, di allievi esperti che affiancheranno gli insegnanti nella trasmissione di tecniche e conoscenze.

I corsi sono gratuiti: i contradaioli che parteciperanno non dovranno sostenere alcuna spesa, se non dotarsi del materiale necessario previsto. Non è previsto il rilascio di attestati di partecipazione, ma chi parteciperà dovrà essere a disposizione dell’Economato della propria Contrada e della commissione solidarietà/mutuo soccorso per i turni di pulizia periodica dei locali del Saltarello.

Il piano formativo completo sarà illustrato il prossimo 23 ottobre, dalle 18.00 alle 20.00, durante un momento di libero incontro tra i docenti dei vari corsi e i contradaioli interessati: una sorta di open day durante il quale sarà possibile avere informazioni dettagliate sulla partecipazione ai corsi e visitare i locali del Saltarello.

Nel sito del CTPS, nella sezione “Città dei Mestieri”, saranno pubblicate tutte le informazioni necessarie, compreso il link per l’iscrizione: i contradaioli interessati a frequentare i corsi dovranno comunicare la loro richiesta esclusivamente nel periodo tra il 27 e il 30 ottobre 2026 tramite link indicato.

La comunicazione sull’ammissione o meno ai corsi e sul dettaglio organizzativo degli stessi, compreso il materiale necessario, sarà inoltrata agli interessati nei giorni 10 e 11 novembre 2026.