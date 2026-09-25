San Quirico d’Orcia inaugura il nuovo asilo nido “La Chiocciola”

Domenica 27 settembre, alle ore 12 in Via delle Scuole, si terrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo asilo nido comunale “La Chiocciola”.

L’opera è stata realizzata grazie alla riconversione degli spazi del plesso scolastico, un intervento strategico dal valore di 480.000 euro interamente finanziato dall’Unione Europea attraverso i fondi NextGenerationEU – PNRR “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

«L’inaugurazione dell’asilo nido “La Chiocciola” rappresenta un momento di grande orgoglio ed emozione per tutta la nostra comunità. Grazie alle risorse intercettate con il PNRR ed ad un attento lavoro di progettazione e riqualificazione degli spazi scolastici esistenti, restituiamo ai cittadini e soprattutto alle giovani famiglie una struttura all’avanguardia, sostenibile e a misura di bambino. Investire sull’infanzia significa investire sul futuro stesso di San Quirico d’Orcia. Questo nuovo servizio non solo offre ai nostri piccoli un ambiente stimolante ed accogliente per le loro prime fasi di crescita, ma costituisce anche un supporto concreto e fondamentale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie del nostro territorio. Invito calorosamente tutta la cittadinanza a festeggiare insieme a noi questo importante traguardo».

L’evento rappresenta un traguardo fondamentale per la comunità di San Quirico d’Orcia, garantendo alle famiglie del territorio un servizio educativo per la prima infanzia moderno, sicuro ed efficiente.