Colle di Val d’Elsa, il Consiglio comunale torna a riunirsi

. Il Consiglio comunale di Colle di Val d’Elsa tornerà a riunirsi mercoledì 30 settembre alle ore 16, nella sala consiliare “David Sassoli” del Palazzone, in viale Matteotti. La seduta, convocata in forma ordinaria, prevede quindici punti all’ordine del giorno, tra atti di programmazione, mozioni e interrogazioni dedicate a diversi temi della vita cittadina.

Programmazione e bilancio. L’assemblea sarà chiamata a esaminare la variazione alla Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2026-2028. Seguirà la presentazione del Documento unico di programmazione 2027-2029, atto che definisce gli indirizzi strategici e operativi dell’amministrazione per il prossimo triennio.

Giovani, partecipazione e prevenzione della violenza di genere. Tre i documenti politici iscritti all’ordine del giorno. Il gruppo consiliare Angela Bargi Sindaco presenterà un ordine del giorno dedicato alla promozione, alla tutela e alla valorizzazione della partecipazione attiva dei giovani alla vita politica e istituzionale e al riconoscimento del valore civico del loro impegno. Lo stesso gruppo presenterà una mozione per promuovere e diffondere sul territorio comunale il “Signal for Help”, il gesto internazionale utilizzato per chiedere aiuto in situazioni di violenza o pericolo. La proposta prevede azioni di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, alle scuole e alla rete degli esercizi commerciali, affinché il segnale e il suo significato siano conosciuti e riconosciuti. I gruppi consiliari Pd e Colle per Vannetti Sindaco porteranno invece in discussione una mozione sull’attuazione della Consulta giovanile nel Comune di Colle di Val d’Elsa.

Le interrogazioni. La parte conclusiva della seduta sarà dedicata a sette interrogazioni. Il gruppo Angela Bargi Sindaco chiederà chiarimenti sulla situazione di via Pisacane. I gruppi PD e Colle per Vannetti Sindaco presenteranno sei interrogazioni riguardanti le modifiche alla viabilità e alla circolazione in prossimità delle scuole di via Buonriposo; la programmazione cinematografica del Teatro del Popolo e le politiche di rilancio del servizio cinema; lo stato di attuazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione dello stadio comunale “Gino Manni”; la manutenzione e i lavori di tinteggiatura nelle scuole dell’infanzia e primarie. Le ulteriori interrogazioni riguarderanno le previsioni urbanistiche e le funzioni di servizio previste per l’area dell’ex Fabbrichina, anche in rapporto alla nuova biblioteca di via Oberdan, e lo stato dei luoghi compresi tra il parcheggio dell’ex campo sportivo e il percorso di accesso a Solatio, con una richiesta di intervento sulla situazione di degrado segnalata.