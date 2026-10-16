50° Congresso nazionale di Neurologia pediatrica alle Scotte

Siena capitale nazionale della Neurologia pediatrica grazie alla 50esima edizione del congresso della Società Italiana di Neurologia Pediatrica (SINP), in programma nel centro didattico dell’ospedale Le Scotte dal 23 al 25 ottobre. Il congresso raccoglie oltre 300 specialisti tra neuropsichiatri infantili, pediatri, neurologi, genetisti e ricercatori provenienti da tutta Italia per fare il punto sui progressi diagnostici e sulle ultime frontiere terapeutiche per le malattie del sistema nervoso in età evolutiva.

Ricco il programma dell’appuntamento. Tra i temi principali ci sono: terapie avanzate e medicina di precisione, con focus sulle più recenti innovazioni nella terapia genica; epilessie e tecnologie digitali, con approfondimenti specifici sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito diagnostico e terapeutico; neuroriabilitazione e robotica riabilitativa. Ci sarà spazio per la ricerca e la formazione di medici specializzandi che presentano alcuni casi clinici complessi.

«Ospitare la cinquantesima edizione del Congresso SINP a Siena rappresenta un grande riconoscimento per la nostra università, la nostra azienda e, più in generale, un’importante occasione di confronto professionale», così il professor Salvatore Grosso, direttore del Dipartimento della Donna e dei Bambini e della Pediatria all’Aou Senese e presidente del congresso SINP. «La neurologia pediatrica sta vivendo una fase di trasformazione – ha aggiunto il professor Grosso – grazie alla diagnostica genetica e all’avvento di terapie capaci di cambiare radicalmente la storia naturale di molte patologie. Questo congresso sarà il momento perfetto per tracciare un bilancio di cinquant’anni di storia – ha concluso Grosso – e proiettarci verso le sfide future della pediatria».