Abbadia San Salvatore, torna il Raduno Nazionale dei camperisti

Un appuntamento ormai iconico nel panorama del turismo itinerante italiano si appresta a tornare tra i colori e i profumi dell’Amiata. Il Camper Club Abbadia San Salvatore, con il patrocinio del Comune di Abbadia San Salvatore (SI), è lieto di annunciare la 21ª edizione del Raduno Nazionale “Badengo”, che si svolgerà come di consueto in concomitanza con la celebre e suggestiva Festa d’Autunno. L’evento si raddoppia anche quest’anno per accogliere al meglio la grande comunità di camperisti, articolandosi in due fine settimana consecutivi: il primo weekend dal 9 all’11 ottobre 2026 e il secondo dal 16 al 18 ottobre 2026.

Dopo i grandi traguardi raggiunti nelle passate edizioni, il Club guarda a questo nuovo appuntamento con enorme entusiasmo e con la speranza di confermare lo straordinario affetto e l’altissima partecipazione che da sempre caratterizzano la manifestazione. Il Raduno Badengo rappresenta un punto di riferimento per gli amanti del turismo lento e della vita all’aria aperta, attirati sia dall’inimitabile calore della comunità locale sia dalla bellezza mozzafiato di un borgo incastonato nella natura incontaminata della montagna toscana.

L’attesa per questo appuntamento è forte, come sottolinea il Presidente del Camper Club Abbadia San Salvatore, Giovanni Santoni, che esprime la speranza di vedere ancora una volta una grande affluenza di equipaggi da tutta Italia. Guardando alle trascorse edizioni e all’affetto dimostrato dai partecipanti, il Presidente evidenzia come l’auspicio sia quello di ritrovare tanti storici amici e accogliere molti nuovi visitatori, confermando il raduno come una realtà di primissimo piano a livello nazionale.

Dietro a un evento di questa portata c’è un grandissimo lavoro organizzativo, reso possibile solo grazie alla dedizione e alla passione dei membri dell’associazione. Il Presidente Santoni ci tiene infatti a rimarcare la forza del gruppo e il valore imprescindibile del volontariato, ricordando come il costante impegno dello staff e del Consiglio Direttivo sia il vero motore che permette ogni anno di offrire un’accoglienza curata nei minimi dettagli e un programma ricco di iniziative. Per il Club, potersi fare promotore delle bellezze del Monte Amiata in veste autunnale e vedere il territorio valorizzato dalla vivacità della Festa d’Autunno è la ricompensa più grande per i tanti sforzi compiuti.

Il programma della 21ª edizione sarà una vera e propria immersione nella cultura, nella natura e nella gastronomia locale. I partecipanti avranno l’opportunità di vivere il borgo medievale a trecentosessanta gradi, addentrandosi tra le caratteristiche cantine aperte per l’occasione, dove degustare bruschette, castagne e buon vino, ed esplorando gli stand gastronomici ricchi di specialità tipiche. Non mancheranno le occasioni di approfondimento culturale, grazie alle visite guidate nel centro storico e presso la millenaria Abbazia di San Salvatore, oltre alla toccante visita al Museo Minerario nell’ex miniera di mercurio, arricchita dalla testimonianza diretta di un ex minatore. Per gli amanti delle attività all’aperto, saranno organizzate passeggiate e percorsi di trekking guidati tra le incantevoli faggete e i castagneti dell’Amiata, adatti sia a chi cerca una passeggiata rilassante, anche in mountain bike, sia a chi desidera un’escursione più impegnativa. A coronare i fine settimana vi saranno infine gli attesi momenti di convivialità riservati ai camperisti, come l’Apericena del sabato sera e il suggestivo pranzo della domenica con prodotti tipici, allestito nell’affascinante cornice del Chiostro dell’Abbazia.

L’invito del Camper Club è aperto a tutti gli appassionati delle ruote panoramiche che desiderano scoprire un borgo ricco di storia, tradizioni e profonda ospitalità.

Contatti e Informazioni:

Camper Club Abbadia San Salvatore (SI)

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