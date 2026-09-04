Potenziamento a Castellina per tutto il settore finanziario e tributi

Miglioramento, potenziamento efficientamento a Castellina in Chianti per tutto il settore finanziario e tributi. Obiettivo: far crescere equità e giustizia sociale. E le risorse ulteriori che potranno entrare al Comune saranno destinate a interventi di carattere sociale, di manutenzione o promozione del territorio, organizzazione di eventi.

“Da qualche tempo abbiamo lavorato per sostenere tutto il settore tributi, gli uffici e il personale che ci lavora, grazie anche a personale esterno – spiega il sindaco di Castellina Giuseppe Stiaccini – E’ importante in questo segmento di attività comunale essere precisi ed intervenire immediatamente qualora ci sia una svista, un bollettino non pagato ecc… per recuperare le cifre. Altrimenti la mancata entrata va a carico di tutti i cittadini”.

“Perché a carico di tutti? Perché da una parte vengono a mancare delle risorse che invece ci dovrebbero essere – precisa Stiaccini – E dall’altra perché le norme nazionali prevedono che i tributi non riscossi dai Comuni in un tempo preciso debbano comunque essere coperti da un fondo comunale, da risorse del Comune, da risorse di tutti. Questo fondo si chiama Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, di fatto è una spesa di bilancio che frena altre spese, è una voce a tutti gli effetti nei capitoli del bilancio anche se non viene usata per fare attività, viene tenuta ferma a copertura delle entrate che non ci sono state. E non è giusto, per nessuno. Invece, entrate corrette poi diventano attività e servizi del Comune per i cittadini. Quindi il lavoro che facciamo è una scelta di equità e giustizia”.

Nelle prossime settimane il servizio tributi di Castellina, insieme alla società esterna che sostiene tutto il lavoro, concluderà il percorso di studio già avviato per confrontare le entrate degli anni addietro e dell’anno in corso. E’ stato introdotto anche un nuovo gestionale per rendere più efficace ed efficiente tutto il sistema. Dopo di ché, se risulteranno mancate entrate e mancati pagamenti, allora verranno inviati gli avvisi necessari alle famiglie che potranno rivolgersi direttamente all’ufficio tributi del Comune, aperto….