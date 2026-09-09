Castellina Wine Run, successo per la prima edizione

Magliette esaurite in breve e un’onda gialla e vinaccia in partenza dalla piazza di Castellina. Runner o camminatori. In tanti al tramonto con Castellina Wine Run – Corri in Vendemmia, singoli, famiglie, bambini, protagonisti di una occasione davvero unica per vivere le vigne in questo momento particolare, prima che le campagne si accendano di vita e aprano le porte al brulicare di vendemmiatori.

Erano oltre 200 domenica scorsa 6 settembre grazie al progetto sviluppato dall’ASD Castellina in Chianti in collaborazione con la sezione Runners della Polisportiva Mens Sana di Siena, il Comitato Provinciale Uisp e i Viticoltori di Castellina in Chianti, il patrocinio del Comune di Castellina in Chianti e il supporto organizzativo della Confraternita della Misericordia di Castellina in Chianti, del Gig – Gruppo Idea Giovani, della Racchetta, del Consorzio Chianti Classico e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Hanno preso il via dalla piazza principale di Castellina, hanno corso, in modo non competitivo, o semplicemente camminato dal centro del paese, attraverso il camminamento medioevale e poi nelle strade sterrate, le strade bianche attraverso i vigneti che si apprestano a vivere il loro momento più bello di tutto l’anno.

“E’ stato un successo – fa notare Chiara Polvani, assessore al Turismo di Castellina – Davvero in tanti hanno aderito. E ne siamo orgogliosi. Questo tipo di iniziative, infatti, uniscono la promozione del territorio con lo sport e fanno parlare di noi con esperienze e attività che rimangono sicuramente nella memoria e nelle emozioni. Il nostro grazie va in primis agli organizzatori che hanno intuito lo spazio di questa manifestazione. In tanti si sono complimentati per l’ottima riuscita della manifestazione: è stata la prima volta e l’obiettivo è dargli continuità nel tempo. Insomma, vi aspettiamo tutti alla seconda edizione, sperando che sia meno caldo”.

“Grazie a tutti i partecipanti – continua Polvani – a tutti i volontari dell’AsdCastellina, i volontari della Mens Sana, ai giudici della Uisp, ai produttori dei Viticoltori di Castellina in Chianti, ai ragazzi del Gig, a tutti i volontari della Racchetta, ai volontari della Misericordia e della Frates, alle volontarie della Caritas, grazie anche all’Unicoop, alla Polizia Locale di Castellina, ai Carabinieri e all’Associazione dei Carabinieri e a Carlo Fattorini che si è prestato al servizio fotografico. Grazie anche a tutte le attività commerciali del paese che hanno risposto alla grande e reso possibile l’assegnazione di oltre 50 premi, grazie alla proprietà di Villa Casalecchi, grazie a tutti gli sponsor, grazie al volontariato perché senza di loro non sarebbe stato possibile mettere in piedi questa prima edizione”.

Due sono stati i format previsti: una corsa podistica non competitiva, di circa 8 chilometri e una passeggiata, ideale anche per famiglie, di 5 chilometri. Il ritrovo per tutti i partecipanti è stato allo Stadio Niccolai e poi da piazza del Comune il via della camminata e della gara podistica. Nel pacco gara, tante sorprese, tra cui una maglia appositamente realizzata per la manifestazione grazie allo sponsor Big Blu. Il percorso, si è sviluppato a partire dal centro storico. I runner hanno proseguito poi nelle strade sterrate che da via Aldo Moro conducono nei vigneti che si trovano in località Ferrozzola, Godenano, San Bartolomeo per un’autentica immersione tra i filari di sangiovese, nel pieno della vendemmia. Diverso, invece, il percorso per i camminatori che dal paese hanno raggiunto direttamente il parco alberato che circonda Villa Casalecchi in Strada del Mandorlo. Qui i percorsi si sono incrociati: i runner hanno proseguito per il tratto sterrato di via dei Castagni per poi raggiungere il traguardo, comune per tutti, allo Stadio Comunale di Castellina in Chianti. A conclusione, per tutti, una seduta di stretching al tramonto sul prato del campo sportivo. E poi il ristoro finale, chiaramente, con prodotti offerti da Unicoop Firenze e con dolci fatti in casa dai volontari Caritas. Servizio docce e spogliatoi, nonché parcheggio gratuito nell’area esterna allo Stadio. Infine, ultimo ma non ultimo, Pasta Party al Parco delle Casce curato dall’ASD Castellina in Chianti e Viticoltori di Castellina in Chianti.

Sono sponsor della manifestazione: Big Blue, Stile Libero Parrucchieri, Rocca delle Macie e Banca di Cambiano, Nencini Sport, Gelateria di Castellina.