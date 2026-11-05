Siena Nascosta: visita a Santa Maria delle Nevi e Cappella del Taja

Venerdì 6 novembre alle ore 17:00 si terrà la visita guidata “Alla scoperta della Chiesa di Santa Maria delle Nevi e della Cappella del Taja”, primo appuntamento del ciclo di “Siena Nascosta” per il mese di novembre.
l progetto prevede l’apertura straordinaria al pubblico per tutto il mese, di queste due sedi solitamente chiuse al pubblico, ogni venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30.
Per conoscere il calendario completo degli eventi consultare il sito ufficiale:
www.pinacotecanazionalesiena.it/
La partecipazione alla visita guidata è gratuita, ma è consigliata la prenotazione entro il giorno precedente all’evento scrivendo
all’indirizzo e-mail [email protected].