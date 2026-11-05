“L’Altra Galleria”: a San Gimignano la presentazione del catalogo

È fissato per sabato 7 novembre alle ore 16 il primo approfondimento dedicato alla mostra “L’Altra Galleria. Acquisizioni e opere svelate dei Musei Civici di San Gimignano“, che vedrà protagonista il catalogo edito da Sillabe. L’iniziativa si svolgerà nel Complesso museale di Santa Chiara, che ospita la mostra fino al 28 febbraio 2027, e aprirà il ciclo di approfondimenti in programma fino a febbraio 2027 insieme agli studiosi che hanno contribuito alla realizzazione del catalogo.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di Andrea Marrucci, Sindaco di San Gimignano, Gabriele Nannetti, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, Carlo Sisi, storico dell’arte e Valerio Bartoloni, direttore dei Musei Civici di San Gimignano e curatore della mostra. In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra con ingresso libero.

Il catalogo guida alla scoperta di un percorso espositivo che riporta alla luce una parte meno conosciuta del patrimonio artistico della città e raccoglie studi e schede scientifiche dedicate alle quasi 90 opere protagoniste dell’esposizione fra bronzi, maioliche, dipinti, disegni e grafiche comprese tra la seconda metà del Quattrocento e la fine del Novecento, perlopiù inedite e mai esposte, provenienti da recenti acquisizioni e donazioni e dai depositi dei Musei Civici. Acquisizioni, donazioni, restauri e opere a lungo custodite nei depositi diventano così strumenti per ricostruire pagine della storia artistica di San Gimignano finora meno note.

Info. La mostra “L’altra Galleria. Acquisizioni e opere svelate dei Musei Civici di San Gimignano”, allestita fino al 28 febbraio 2027, è curata da Valerio Bartoloni e promossa dai Musei Civici di San Gimignano e da Opera Laboratori, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, la Fondazione Musei Senesi e la Rete del Contemporaneo in Toscana. La mostra conta sul patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. L’esposizione è aperta negli stessi orari dei Musei Civici di San Gimignano: dal 1° novembre al 31 marzo dalle ore 11 alle 17.30 (ultimo ingresso alle ore 17); dal 26 dicembre al 6 gennaio dalle ore 10.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle ore 18). I Musei Civici di San Gimignano sono chiusi il 25 dicembre. Maggiori informazioni sul sito www.sangimignanomusei.it.