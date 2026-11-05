San Gimignano, intelligenza artificiale tra spirits, colonnine e dati turistici

Cosa lega l’intelligenza artificiale al mondo del gin, e della mixology in genere? E come interviene nel creare un report turistico, per una destinazione come San Gimignano? Partiranno da qui gli assaggi di futuro prima di cena, mercoledì 11 novembre: “QuotidIAnamente – dialoghi su intelligenza artificiale, quotidianità e imprese” è il titolo della conversazione con degustazione in programma dalle ore 18 all’Enjoy Drink food life.

E’ qui, appena sotto la porta principale d’accesso al centro storico della città turrita che è in programma il nuovo appuntamento con Aperidee in versione AI: un’occasione per prendere coscienza di come le tecnologie generative possano avere impatti tangibili anche su chi vive e lavora in un borgo che è medievale per eccellenza. A fornire assaggi di futuro secondo la formula coniata da Confesercenti interverrà il “Gingegnere” alias Lorenzo Borgianni, un sangimignanese capace di passare dal banco bar di uno storico hotel alla creazione di una originale attività di comunicazione, creazione eventi e merchandising. Per AIperidee racconterà i cambiamenti che l’intelligenza artificiale sta portando anche nel settore degli spirits oltre che sui social networks, perno centrale del suo lavoro quotidiano.

Con lui l’11 novembre ci sarà anche Andrea Marrucci: il Sindaco di San Gimignano è da poco reduce da City vision, gli Stati generali delle città intelligenti svoltisi a Padova. L’approccio “data driven” per gestire le colonnine di ricarica elettrica, il sistema di infomobilità e per creare mensilmente il Report di destinazione turistica sono le iniziative che sono valse a San Gimignano una menzione durante l’evento sulle smart cities, e che il primo cittadino racconterà nella traduzione in pratica per AIperidee. Con loro ci sarà anche Anna Maria Casesa, Responsabile delle Procedure informatiche di Confesercenti Siena, alla guida di un team interno specializzato nelle applicazioni AI per le imprese del territorio.

Per favorire l’approccio informale al tema da parte del pubblico, l’Enjoy che ospita l’iniziativa curerà anche alcuni assaggi di tipicità drink&food in stile Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana. L’ingresso ad AIperidee sarà libero all’ora dell’aperitivo, dalle ore 18, fino ad esaurimento posti: dettagli su www.aperidee.it