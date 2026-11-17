Riconoscere i segnali della violenza, imparare ad ascoltare e comprendere come intervenire per aiutare chi si trova in una situazione di difficoltà. Sono questi i temi al centro dell’incontro pubblico “Oltre la violenza c’è: segni, segnali, parole. Osservare, ascoltare, sapere aiutare a contrastare la violenza di genere”, in programma sabato 21 novembre alle ore 17 presso la Sala Ss. Annunziata, in piazza Garibaldi a Cetona.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Cetona, intende creare un’occasione di informazione e confronto aperta alla cittadinanza, mettendo in dialogo associazioni e professioniste che operano quotidianamente nell’ambito del contrasto alla violenza di genere e del sostegno alle persone coinvolte. L’obiettivo è contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza sulle diverse manifestazioni della violenza, spesso difficili da riconoscere nelle fasi iniziali, e sull’importanza di costruire una rete di ascolto, prevenzione e supporto.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Cetona, Roberto Cottini, interverranno la dottoressa Emanuela Palazzi, del SAM – Sportello di ascolto per uomini maltrattanti, servizio del COeSO – Società della Salute dell’Area socio-sanitaria Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana, e la dottoressa Enza de Fusco, già dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chiusi-Chianciano Terme e delegata del Soroptimist Club Chianciano Terme-Montepulciano. Parteciperanno inoltre l’Associazione Amica Donna, Centro Antiviolenza convenzionato con l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, impegnata nell’accoglienza e nel sostegno alle donne vittime di violenza; Orietta Parretti, presidente del Centro Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e la dottoressa Maddalena Nardi, legale rappresentante di Antares, Centro per Uomini Autori di Violenza della provincia di Siena.

La dimensione del confronto sarà accompagnata anche da momenti di lettura, con brani scelti dal Centro Sociale Ricreativo Anziani ANCeSCAO di Cetona e dal gruppo di lettura “Letture sui Generis” di Cetona. L’incontro sarà moderato dall’assessora Cristina Balducci, che guiderà il dialogo tra i diversi contributi, favorendo il collegamento tra esperienze professionali, attività associative e partecipazione della comunità.

“L’incontro nasce dalla necessità di affrontare l’argomento da una prospettiva più ampia che comprenda il “prima” e “oltre” la violenza. Prima che la violenza esploda è importante capirne i segnali arginandoli e correggendoli per quanto possibile. – è il commento di Cristina Balducci – Il contrasto alla violenza di genere inizia dalla prevenzione, anche delle recidive, il CUAV di Grosseto porterà la propria esperienza come contributo alla riflessione sul contrasto alla violenza di genere, sottolineando l’importanza di un lavoro rivolto anche agli uomini che agiscono comportamenti violenti offrendo la possibilità di intraprendere percorsi individuali e di gruppo finalizzati al riconoscimento della violenza esercitata, all’assunzione di responsabilità e alla costruzione di modalità relazionali alternative, fondate sul rispetto e sulla parità.”

“Affinché tutto ciò avvenga occorre tessere una rete sempre più efficace tra istituzioni, associazioni, Centri Anti Violenza, Centri Uomini Autori Violenza e una cittadinanza attiva e partecipe. Oltre la violenza c’è un cambiamento possibile: la violenza non nasce all’improvviso, ma si potrà fermare solo se cambiano le parole e gli sguardi quotidiani. Oltre la violenza c’è un’alleanza tra uomini e donne insieme per costruire una società finalmente umana e paritaria. Oltre la violenza c’è la consapevolezza per imparare a riconoscere ogni sopruso, da quello psicologico a quello economico, prima che diventi invisibile o normalizzato. Perché oltre la violenza non ci sia soltanto la possibilità di riconoscerne i segni e i segnali ma anche, e soprattutto, la possibilità di cambiare.” conclude l’assessora Balducci.