Dalla notte di domani, martedì 17 novembre, attese piogge e temporali sulla Toscana nord-occidentale, più insistenti e abbondanti sulle Apuane e sull’Appennino tosco-emiliano. Piogge sparse nel resto della regione, più frequenti dal pomeriggio sui rilievi (Appennino tosco-romagnolo, Pratomagno e Amiata).

Sulla base delle previsioni meteorologiche e dei possibili effetti al suolo, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per le aree di Lunigiana, Serchio e Versilia un’allerta per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore: l’allerta è di colore giallo fino alle 11 e arancione dalle 11 a mezzanotte di martedì 17.

Per lo stesso motivo, emesso un codice giallo anche per Valdarno inferiore, Bisenzio e Ombrone pistoiese, Reno e la fascia costiera del Serchio, con validità dalle 9 a mezzanotte.

La Protezione civile fa inoltre sapere che gli scenari di rischio per martedì 17 saranno rivalutati in considerazione dell’aggiornamento delle previsioni meteo e delle piogge effettivamente registrate nel corso della giornata.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare in caso di maltempo, in caso di codice giallo, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.