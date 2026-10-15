Scherma, Fabio Miraldi del CUS Siena è ancora Campione del Mondo

Fabio Miraldi è ancora campione del mondo. L’atleta del CUS Siena ESTRA ha conquistato la medaglia d’oro a squadre nel fioretto, categoria Grand Veteran, ai Campionati del Mondo Veterani disputati a Tbilisi, in Georgia, bissando il successo della precedente edizione in Bahrein.

È stata proprio di Miraldi l’ultima stoccata della finale contro la Germania, che ha sancito la vittoria degli azzurri per 45 a 35. Un successo arrivato al termine di un percorso convincente: ai quarti di finale l’Italia aveva superato il Giappone per 45 a 31, mentre in semifinale aveva battuto la Francia per 45 a 33.

A rappresentare il CUS Siena nella rassegna iridata anche il maestro Daniele Giannini, presente nello staff della nazionale e impegnato a fondo pedana al fianco degli atleti azzurri.

Il nuovo titolo mondiale di Miraldi arricchisce il palmarès della sezione scherma del CUS Siena ESTRA, le cui attività sono già a pieno regime. La sezione attende ora il trasferimento nella nuova palestra, previsto entro la fine di ottobre.