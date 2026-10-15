San Gimignano, rinasce l’ex convento di San Domenico

Ex⁎Celle San Gimignano, il progetto di rigenerazione urbana dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico che sta dando nuova vita al grande complesso storico e architettonico all’interno del centro storico Patrimonio Mondiale UNESCO, si presenta alla città con illustrazione dell’intervento e visite guidate al cantiere ancora in corso. L’appuntamento è in programma sabato 24 ottobre, con prenotazione obbligatoria per le visite entro mercoledì 21 ottobre attraverso il form di iscrizione presente sul sito del Comune di San Gimignano www.comune.sangimignano.si.it.

Il progetto sarà illustrato alle ore 10 in Sala di Dante, con la partecipazione di Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e Giuseppe Costa, presidente e amministratore delegato di Opera Laboratori, soggetto concessionario e investitore nel recupero di questo bene culturale, oggetto di federalismo demaniale e che vede la comproprietà pubblica di Regione Toscana e Comune di San Gimignano.

Dalle ore 11.15 alle 14 sarà possibile partecipare alle visite guidate al cantiere per conoscere da vicino uno dei più importanti interventi di trasformazione urbana e culturale in corso a San Gimignano. Le visite sono riservate ai residenti nel territorio comunale di San Gimignano e prevedono gruppi di 20 persone ciascuno con cadenza ogni 15 minuti dal cancello di ingresso del complesso in via Santo Stefano (ultima partenza alle ore 13.45).

Il cantiere è ancora in corso e, pertanto, presenta barriere architettoniche. Durante le visite, non saranno consentite fotografie e uso dei cellulari e sono raccomandate scarpe chiuse e comode.

Il recupero e la valorizzazione con una nuova identità dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico sta restituendo alla città un complesso storico e architettonico straordinario attraverso un progetto che unisce tutela, rigenerazione urbana e nuove funzioni, a partire da quelle culturali. Il doppio appuntamento del 24 ottobre permetterà ai cittadini sangimignanesi di approfondire la conoscenza dell’intervento di rigenerazione urbana e culturale che riguarda il futuro della città.

Il progetto è stato presentato lo scorso febbraio nella Sala Pegaso della Giunta Regionale a Firenze e oggi, mercoledì 14 ottobre, al TTG Travel Experience, in corso a Rimini fino al 16 ottobre, alla presenza del sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci, e di Simona Bondanza, che si occupa di sostenibilità e relazioni istituzionali per Opera Laboratori.