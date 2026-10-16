La Cappella di Piazza del Campo si illumina di blu per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione

Il Comune di Siena, su indicazione dell’assessore alla sanità e diritto alla salute, Giuseppe Giordano, aderisce alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione, promossa dalla Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura), illuminando di blu la Cappella di Piazza del Campo nella serata di oggi, venerdì 16 ottobre 2026.
L’iniziativa, promossa a livello internazionale, intende richiamare l’attenzione sull’importanza di garantire a tutte le persone l’accesso a un’alimentazione adeguata, sana e sostenibile, sensibilizzando la cittadinanza sui temi della sicurezza alimentare, della lotta alla fame e della tutela delle risorse naturali.
Attraverso l’illuminazione di uno dei monumenti simbolo della città, l’amministrazione comunale di Siena rinnova la propria attenzione verso i valori della solidarietà, della sostenibilità e della cooperazione internazionale, contribuendo a diffondere un messaggio di consapevolezza e responsabilità collettiva.