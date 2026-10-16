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venerdì, 16 Ottobre 2026
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SIENA

La Cappella di Piazza del Campo si illumina di blu per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione

Il Comune aderisce all’iniziativa promossa dalla Fao per sensibilizzare su sicurezza alimentare, lotta alla fame e sostenibilità.
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Il Comune di Siena, su indicazione dell’assessore alla sanità e diritto alla salute, Giuseppe Giordano, aderisce alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione, promossa dalla Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura), illuminando di blu la Cappella di Piazza del Campo nella serata di oggi, venerdì 16 ottobre 2026.

L’iniziativa, promossa a livello internazionale, intende richiamare l’attenzione sull’importanza di garantire a tutte le persone l’accesso a un’alimentazione adeguata, sana e sostenibile, sensibilizzando la cittadinanza sui temi della sicurezza alimentare, della lotta alla fame e della tutela delle risorse naturali.

Attraverso l’illuminazione di uno dei monumenti simbolo della città, l’amministrazione comunale di Siena rinnova la propria attenzione verso i valori della solidarietà, della sostenibilità e della cooperazione internazionale, contribuendo a diffondere un messaggio di consapevolezza e responsabilità collettiva.



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