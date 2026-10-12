Cultura al Centro 2026, sei luoghi da scoprire tra Toscana e Umbria

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di circa 700 persone, torna nel fine settimana del 17 e 18 ottobre 2026 il progetto della Fondazione Banca Centro Toscana Umbria “Cultura al Centro”. L’iniziativa propone un itinerario culturale che unisce territori storici della Toscana e dell’Umbria, offrendo visite guidate, laboratori esperienziali ed eventi gratuiti previa prenotazione.



«La missione della Fondazione – dichiara Florio Faccendi, Presidente della Fondazione e vice Presidente di Banca Centro – è quella di promuovere e affiancare iniziative di natura sociale, culturale, ricreativa, sportiva e sanitaria capaci di generare un impatto positivo e contribuire concretamente al miglioramento della qualità della vita nelle comunità di Toscana e Umbria. Cultura al Centro è un evento finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale in un’ottica di fruizione inclusiva e identitaria delle comunità locali e di promozione turistica anche delle aree interne. Quest’anno inoltre abbiamo voluto aggiungere una destinazione in più rispetto alla precedente edizione ampliando anche la tipologia di esperienza».



L’evento vedrà protagonisti sei luoghi d’eccellenza distribuiti nelle due regioni e ci porterà a Montalcino, con la visita all’Abbazia di Sant’Antimo e alla Cantina Ciacci Piccolomini D’Aragona che ospiteranno il “Percorso di luce e di gusto”, un’esperienza alla scoperta degli ambienti della storica abbazia romanica abbinata, nella giornata di sabato, a una degustazione guidata in cantina.



Siena sarà protagonista la con la visita guidata dedicata ai capolavori pittorici della Maestà di Simone Martini e dell’Allegoria del Buongoverno di Ambrogio Lorenzetti conservati al Museo Civico in Palazzo Pubblico.



Poi al Museo delle Navi Antiche negli Arsenali Medicei di Pisa dove si terranno la visita tattile esperienziale “Touch point”, guidata da un archeologo su reperti originali romani, e il laboratorio per famiglie con bambini “Navi pronte a salpare”.





In Umbria andremo alla scoperta del MusA – Museo dell’Accademia di Perugia con la visita teatralizzata “A tu per tu con Antonio Canova”, in cui la figura dello scultore accompagnerà i visitatori illustrando le opere e il calco originale in gesso delle Tre Grazie, donato dal maestro all’Accademia nel 1822.



A Spello, la Villa dei Mosaici consentirà di esplorare i suoi 500 mq di pavimenti musivi d’età imperiale tramite visite guidate dedicate e il laboratorio creativo per ogni età “Tessera dopo tessera”, infine a Terni sarà possibile partecipare alla visita guidata “Tra acqua e natura”, un percorso naturalistico ed escursionistico lungo i sentieri 2 e 3 alla scoperta della storia e della biodiversità della Cascata delle Marmore.



Tutte le attività in programma sono completamente gratuite, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. I soci e clienti di Banca Centro Toscana Umbria e i soci di SMS Centro beneficeranno di un diritto di prelazione sulle prenotazioni fino al 14 ottobre.



Per effettuare la prenotazione è necessario compilare il form sul sito fondazionebancacentro.it o inquadrare il QR code dedicato presente sulle locandine, in attesa della conferma via e-mail.



