San Giovanni d’Asso celebra 40 anni di Tartufo Bianco

Quarant’anni di storia, di territorio e di passione per il tartufo bianco, la Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi di San Giovanni d’Asso, 7-8 Novembre e 14-15 Novembre, celebra il suo importante anniversario guardando alla grande cucina e lo fa attraverso una collaborazione speciale con Matteo Temperini, Executive Chef di Campo del Drago al Rosewood Castiglion del Bosco, due stelle Michelin.

Sarà infatti l’Executive Chef di Campo del Drago al Rosewood Castiglion del Bosco Matteo Temperini a firmare la prima cena di gala della storica manifestazione dedicata al tartufo bianco, in programma per sabato 7 novembre nell’affascinante cornice del Castello di San Giovanni d’Asso. Un appuntamento e un incontro che nasce dalla volontà di celebrare il tartufo delle Crete Senesi attraverso uno dei linguaggi universali: la cucina. Per il 40°anniversario della manifestazione, infatti, il tartufo sarà protagonista di un percorso che mette in dialogo la tradizione gastronomica del territorio con la creatività e la ricerca di uno chef che ha fatto dei sapori toscani uno degli elementi distintivi della propria cucina.

Matteo Temperini ha recentemente conquistato la seconda stella Michelin per la sua cucina raffinata e profondamente legata ai sapori della Toscana. È proprio questo rapporto tra materia prima, territorio, cucina e sostenibilità a rendere particolarmente significativa la collaborazione con la Mostra Mercato di San Giovanni d’Asso.

L’obiettivo è dunque promuovere il tartufo a tutti i livelli, senza contrapporre tradizione e alta ristorazione, ma mostrando come una stessa materia prima possa essere interpretata in modi differenti. Dalla cucina di casa alle trattorie, dalla ristorazione del territorio fino ai ristoranti stellati, il tartufo bianco continua a rappresentare un elemento capace di esprimere identità, cultura e creatività.

Ad accompagnare le proposte gastronomiche dedicate al tartufo bianco saranno anche i vini della cantina Castiglion del Bosco, tra le aziende fondatrici del Consorzio del Brunello di Montalcino. Espressione del Sangiovese di Montalcino e del suo territorio, contribuiranno a completare il percorso gastronomico attraverso il dialogo tra due eccellenze locali: il tartufo bianco delle Crete Senesi e il vino.

“Il tartufo è un prodotto profondamente legato alla nostra terra, ma ha la capacità di parlare linguaggi diversi e di arrivare a pubblici differenti. Con Matteo Temperini vogliamo valorizzare questa versatilità, mettendo in relazione la tradizione delle Crete Senesi con una cucina contemporanea di altissimo livello” – fanno sapere gli organizzatori della manifestazione. Tradizione e innovazione, territorio e grande cucina, prodotto e sostenibilità, sono questi dunque i temi attraverso i quali la Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi, numero 40, si prepara a celebrare un traguardo importante.