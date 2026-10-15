Girogustando, il 22 ottobre Parma incontra Montepulciano

Il tortello d’erbetta, il parmigiano stravecchio, la duchessa di Parma. Sono le attrazioni che preludono all’arrivo a Montepulciano della più vecchia osteria di Parma, per una sera, grazie a Girogustando.

La rassegna di gemellaggi gastronomici ideata da Confesercenti torna giovedì 22 ottobre al ristorante Poggiardelli che per l’occasione ospiterà l’Osteria del 36, un locale che affonda le origini al 1880, quando il vino nella città emiliana si vendeva per 36 centesimi al litro. Oggi questo locale caratterizza il quartiere Spip, un’area che nel frattempo ha conosciuto lo sviluppo industriale di Parma: l’attuale gestione, capitanata dallo chef Francesco Zilieri, propone da quasi 30 anni una cucina legata alla tradizione emiliana, con spunti di gusto più contemporaneo ed un palmares di affermazioni nel banqueting e catering, tale da far nascere anche la pasticceria “Passioni del 36”, per curare la parte dolce degli eventi.

A Montepulciano l’Osteria parmigiana sarà accolta in un luogo intimo per generazioni di poliziani, il cui nuovo corso curato da Mariana Paul e Giuseppe Laera guarda con attenzione ai piatti della tradizione locale.

Il 22 ottobre, Poggiardelli e Trentasei proporranno un menu a 4 mani che spazierà dal Prosciutto di Parma 30 mesi con la torta fritta parmense ai tortelli d’erbetta avvolti da un velo di burro fuso e abbondante Parmigiano Reggiano, per poi passare a “Il Bosco e la Cinta”, tagliatelle ai grani antichi condite con ragù di Cinta Senese e profumati funghi porcini. Piccione Ripieno e parmigiano stravecchio preluderanno al dessert, “La duchessa di Parma” adagiata su una morbida crema inglese.

L’inizio dell’esperienza è fissato per le ore 20.30 del 22 ottobre: menu completo e dettagli su www.girogustando.tv e sul sito di Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.