Basket, il Costone Siena cala il tris: Prato battuta 81-73

VISMEDERI COSTONE SIENA: Zocca 16, Bellachioma 12, Nannipieri 2, Paoli 5, Cinquepalmi, Venier 6, Turini 13, Capozio 8, Sylla 5, Ballabio 14. Allenatore: Franceschini

UNION BASKET PRATO: Manfredini 11, Marini 2, Landucci 8, Belardinelli, Donati 5, Corsi 17, Falaschi 10, Brogi 6, Rindi, Arrigucci, Antonini 14, Ciacci. Allenatore: Paoletti

ARBITRI: Iurato di Roma (RM), La Macchia di Roma (RM)

Terza vittoria consecutiva per la Vismederi Costone Siena, che al PalaOrlandi mette in campo quattro quarti di puro agonismo e supera Union Basket Prato al termine di una sfida molto combattuta. Sylla stappa subito, Marini firma il sorpasso, ma Turini realizza, subisce fallo e non sbaglia nemmeno dalla lunetta, riportando subito i suoi avanti. Ad ampliare il vantaggio, poi, ci pensano la tripla di Venier e i quattro punti consecutivi di Ballabio. I gialloverdi provano subito a staccare, ma Antonini realizza per il 23-18 con cui si chiude il primo quarto.

Il secondo periodo si apre con due grandi bombe di Bellachioma per il più undici, Prato accusa il colpo, ma prova a rifarsi sotto e riesce a toccare il meno sei con Brogi. Meno sei che diventa rapidamente meno uno grazie ai due canestri ravvicinati di Landucci. Ma il Costone non ci sta e ri aumenta subito il gap con Ballabio e il due su due dalla lunetta di Turini. Prato si riporta a meno tre, prima che Ballabio si faccia largo nello stretto e realizzi ancora. Si va all’intervallo sul 37-32

L’equilibrio regna anche nel terzo periodo. La bomba di Venier, il canestro dalla media di Zocca dalla media e Ballabio spingono i gialloverdi sul più dieci, ma Prato resta in scia e accorcia fino al meno quattro. Zocca mette dentro il più sei, Ballabio il più otto, ma i due liberi di Falaschi rimettono Prato in carreggiata, prima che la bomba di Zocca faccia prendere il largo ai suoi. Nel finale del periodo, però, Antonini segna da tre, subisce fallo e realizza anche il libero. Il terzo periodo termina 54-55.

Il Costone ipoteca la vittoria solo nel quarto periodo. Bellachioma apre, Prato si rifà sotto, ma Zocca mette a segno un’altra tripla che, unita a quella di Turini, da la spallata definitiva al match. Gli ospiti rosicchiano qualche punticino nel finale, arrivando a toccare anche il meno sei, ma non basta: il Costone vince e ottiene il terzo successo consecutivo