Teatro del Popolo di Colle, la stagione si apre con Stefano Massini

Sarà Stefano Massini con “Lo zar” ad aprire, martedì 20 ottobre alle ore 21, la stagione teatrale 2026-2027 del Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa. Il primo appuntamento del nuovo cartellone porterà sul palco un racconto dedicato alla figura e all’ascesa al potere di Vladimir Putin, inaugurando un programma composto da nove titoli in abbonamento e affiancato da spettacoli fuori cartellone e proposte rivolte a bambini e famiglie.

La stagione del Teatro del Popolo fa parte della programmazione teatrale condivisa dai Comuni di Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi e Certaldo, che mette in rete il Teatro del Popolo, il Politeama e il Boccaccio con l’obiettivo di offrire al pubblico della Valdelsa un calendario articolato e capace di unire interpreti e autori di primo piano, teatro contemporaneo, grandi classici, musica e spettacoli per tutte le età.

Due gli appuntamenti in programma nel mese di novembre. Il 5 novembre sarà protagonista Ambra Angiolini con La misteriosa scomparsa di W., testo di Stefano Benni che, attraverso comicità e fragilità, racconta la ricerca di sé e il rapporto con la realtà. Il 26 novembre arriverà invece Paolo Rossi con Onora i padri e paga la psicologa, spettacolo che intreccia satira, improvvisazione e musica dal vivo. Tutti gli spettacoli della stagione teatrale avranno inizio alle ore 21.

Abbonamenti e informazioni. L’abbonamento Popolo comprende i nove spettacoli della stagione. Sono disponibili anche la formula Oro, che unisce le stagioni del Teatro del Popolo e del Politeama, e i carnet a turno libero da cinque o sette spettacoli, con formule dedicate agli under 35, acquistabili dal 9 ottobre. La biglietteria del Teatro del Popolo è aperta dalle ore 17 alle 19 e negli orari di cassa della programmazione cinematografica. Per informazioni è possibile contattare il numero 0577 921105 o consultare www.teatrodelpopolo.it.