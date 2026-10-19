Vismederi Costone Siena, Spezia battuta 82-77

Spezia Basket Club – Vismederi Costone Siena 77-82 (21-11, 22-19, 11-25, 23-27)

SPEZIA BASKET CLUB: Lamperi 16, Katuci, Mele 9, Ramirez 3, Dadomo 10, Kuvekalovic 21, Farusi, Cozma, Pilone 7, Pesenato 6, Deri, Lamperi 5. Allenatore: Ricci

VISMEDERI COSTONE SIENA: Zocca 22, Bellachioma 11, Nannipieri 4, Paoli, Cinquepalmi, Venier, Turini 16, Capozio 2, Sylla 14, Ballabio 13. Allenatore: Franceschini

Il Costone batte Spezia dopo una vera e propria battaglia e ottiene la prima vittoria stagionale in trasferta. Ritmi altissimi fin dalle prime battute: Kuvekalovic e Lamperi da tre mandano subito avanti Spezia, ma Sylla risponde e Turini firma il sorpasso con cinque punti consecutivi. Le due bombe di Kuvekalovic permettono ai liguri di rimettere la testa avanti prima che altri cinque punti del giocatore serbo facciano prendere per la prima volta il largo alla Tarros. Il Costone riesce comunque a restare aggrappato e accorcia le distanze con Zocca, ma Mele fa tre su tre dalla lunetta e permette alla sua squadra di volare sul più otto. Altri due liberi di Mele, poi, mandano Spezia sul 21-11 con cui si chiude il primo quarto.

Sylla e il 2 su 2 di Turini aprono il secondo periodo e accorciano subito il gap. Il Costone riacquisisce fiducia e si porta fino al meno quattro con un altro canestro da sotto di Sylla, ma Lamperi e Pilone non ci stanno: canestro di entrambi e Spezia nuovamente avanti di sei. Zocca prova a far risalire la china ai suoi, Pilone segna per mantenere il gap, ma Bellachioma riceve da Nannipieri e mette dentro una grande bomba, riportando il Costone a meno tre. Spezia non accusa il colpo e, sfruttando un buon break firmato da Dadomo e Lamperi, torna a più sette. Il solito Kuvekalovic, poi, si prende l’attacco spezzino sulle spalle, segna altri quattro punti e conduce la sua squadra sul più 13. Si va all’intervallo sul 43-30.

Il Costone cambia completamente volto nella ripresa e, con un periodo da 25 punti, ribalta completamente risultato ed inerzia della partita. Bellachioma e Turini colpiscono subito, Lamperi risponde, ma i gialloverdi recuperano ulteriore terreno e, con il canestro di Zocca e i tre punti di Bellachioma, arrivano a toccare il meno tre. Proprio nel migliore momento dei gialloverdi, Ramirez realizza dall’arco, ma questa volta, a differenza del primo tempo, il Costone riesce a stare aggrappato e, con i punti di Ballabio, riesce addirittura ad agguantare la parità a due minuti dal termine del quarto. Poi è Nannipieri a completare l’opera, portando il Costone sul 55-54.

Il quarto periodo prosegue nella falsa riga del terzo. Dadomo apre con una bomba da tre, Zocca segna, ma Kuvekalovic risponde. Si resta in parità. A portare avanti il Costone ci pensa la tripla di Zocca, che fa esplodere i tifosi gialloverdi arrivati al PalaSprint, poi Ballabio realizza entrambi i liberi e porta la squadra di Franceschini a più cinque in una fase delicatissima del match. Spezia è un avversario tosto e si rifà sotto con il canestro di Dadamo e quello di Pesenato, prima che Turini rimetta il Costone avanti di quattro a 3:39 dal termine. Spezia non si arrende e accorcia ribattendo ogni colpo, ma la tripla di Bellachioma manda i suoi sul più sei mettendo una seria ipoteca sulla vittoria. I padroni di casa tornano in partita con la tripla di Mele a un minuto dal termine, ma i punti di Ballabio e Sylla, uniti ai due liberi di Zocca, permettono al Costone di superare Spezia per 77-82 e di ottenere il primo successo esterno del campionato