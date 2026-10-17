Toscana, allerta gialla per temporali su costa e arcipelago

Allerta meteo di codice giallo dalle ore 21 di oggi, sabato 17 ottobre, fino alla stessa ora di domani, domenica 18, per le colline del Fiora e dell’Albegna, la costa grossetana e le isole dell’Arcipelago Toscano.

Ad emettere la valutazione di criticità la Sala Operativa unificata della Protezione civile regionale, che ha segnalato l’arrivo di forti temporali, con rischio idrogeologico ed idraulico per il reticolo minore.

Dalla sera di oggi fino alla sera di domani precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, potranno verificarsi sull’Arcipelago toscano e le zone occidentali della regione, talvolta associati a forti raffiche di vento e locali grandinate. I temporali più intensi sono previsti con maggiore probabilità sull’Arcipelago e le zone costiere, ma anche su Lunigiana e Garfagnana.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.