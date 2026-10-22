Sei Toscana, aperte fino al 31 ottobre le iscrizioni al progetto “Ri-creazione”

C’è tempo fino al prossimo 31 ottobre per l’iscrizione delle scuole alla dodicesima edizione di “Ri-creazione: da oggetto a rifiuto… e ritorno”, il progetto di educazione ambientale ideato da Sei Toscana e proposto gratuitamente alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio dell’ATO Toscana Sud per approfondire il tema dei rifiuti e del ciclo dei materiali.

Un’iniziativa di fortissimo impatto, pensata con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei più giovani e contribuire così ad incentivare la diffusione di buone pratiche, sia a casa che a scuola, riducendo l’impatto sull’ambiente dei comportamenti quotidiani.

Sei diversi percorsi educativi, con due o tre incontri in classe, pensati e strutturati per adattarsi perfettamente alle esigenze e alle modalità di apprendimento delle diverse fasce d’età; una rete capillare di educatori e formatori, in grado di accompagnare con efficacia e competenza i partecipanti in un percorso di approfondimento e riflessione; una metodologia educativa basata su un approccio laboratoriale e partecipativo; dodici anni di esperienza, con un impianto ormai consolidato ma sempre in grado di innovarsi e di innovare. Sono queste alcune delle caratteristiche di un progetto di educazione ambientale che continua a crescere e a rafforzarsi, facendo registrare numeri record, con una media di 6000 studenti all’anno, segno tangibile della fiducia e dell’apprezzamento che le scuole riconoscono all’iniziativa.

I sei percorsi educativi proposti alle scuole, costruiti in un’ottica inter e multidisciplinare, ruotano attorno alle “4R” del ciclo dei rifiuti – Riduzione, Riutilizzo, Riciclo, Recupero – e sono a disposizione dei docenti, che, in base alla propria programmazione didattica, hanno la possibilità di scegliere uno o più temi su cui lavorare. Con tante risorse – contenuti, materiali di approfondimento, documenti, articoli giornalistici – caricate con continuità sulla piattaforma digitale dedicata. Un modo efficace e ormai ampiamente rodato per accompagnare i giovani in una riflessione approfondita sull’importanza della salvaguardia del territorio e dell’ambiente, facendo con loro esperienza di una cittadinanza consapevole e responsabile, che mette al centro diritti, doveri, regole e abitudini di convivenza, con uno sguardo alle sfide del presente e del futuro.

Fino al 31 ottobre, dunque, gli insegnanti possono iscrivere le proprie classi, semplicemente accedendo al sito www.ri-creazione.it.