Aou Senese, il Posto di Polizia operativo 24 ore su 24

Il Posto di Polizia dell’Aou Senese estende la propria operatività alle 24 ore, garantendo una presenza continuativa all’interno dell’ospedale a tutela di pazienti, familiari, visitatori, professionisti e studenti. L’iniziativa è stata presentata venerdì 2 ottobre, nel corso di un incontro pubblico insieme alle autorità civili e militari, ai rappresentanti del volontariato e delle organizzazioni sindacali e ai professionisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ed è stata illustrata dal Questore della provincia di Siena, Ugo Angeloni, e dal direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto sul tema della sicurezza nei luoghi di cura e di lavoro e ha evidenziato il valore della collaborazione tra le istituzioni. L’estensione del servizio del Posto di Polizia costituisce, infatti, un ulteriore risultato del percorso condiviso tra Aou Senese e la Polizia di Stato di Siena, finalizzato ad assicurare un presidio costante e una maggiore capacità di prevenzione e intervento in una realtà complessa e molto frequentata come quella ospedaliera.

«L’incremento dell’azione di presidio svolta dal Posto di Polizia presente all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria senese – evidenzia il Questore della provincia di Siena Ugo Angeloni – costituisce un ulteriore aspetto del quadro generale del rafforzamento della sicurezza e prevenzione in provincia, sviluppata attraverso il potenziamento dei servizi di controllo del territorio della Questura e Commissariati distaccati. Un’iniziativa studiata e pianificata d’intesa con la direzione sanitaria – prosegue Angeloni – completamente slegata da fenomenologie emergenziali che, fortunatamente, non hanno interessato la struttura ospedaliera e che, proprio per tale ragione, consentirà di sviluppare un modulo operativo di piena collaborazione con tutte le articolazioni aziendali e di massima cooperazione con gli altri presidi di sorveglianza già attivi nel complesso universitario. Sin da subito – conclude il Questore – un recapito telefonico mobile consentirà l’immediata interazione con il personale della Questura, per conferire all’azione del presidio un sicuro strumento di riferimento anche in chiave di prevenzione dal rischio aggressioni al personale medico».

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Questore di Siena Ugo Angeloni e alle donne e agli uomini della Questura di Siena – sottolinea il direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta -. Ringrazio altresì il Prefetto di Siena Valerio Massimo Romeo. Il rafforzamento della presenza della Polizia di Stato nel nostro ospedale va ad aggiungersi alle numerose misure già attuate di prevenzione e deterrenza del fenomeno delle aggressioni al personale sanitario. Il nostro presidio ospedaliero, all’interno del panorama toscano, ha una delle incidenze più basse di aggressioni per dipendente. Ciononostante incrementare il livello di sicurezza per professionisti e pazienti costituisce una priorità, motivo per cui l’iniziativa presentata oggi rappresenta un importante passo in avanti a tutela della comunità».

Il potenziamento del servizio si inserisce nell’impegno dell’Aou Senese per promuovere ambienti di cura e di lavoro sempre più sicuri, nella consapevolezza che la tutela delle persone rappresenta una componente essenziale della qualità dell’accoglienza e dell’assistenza. La continuità del presidio della Polizia di Stato offre un punto di riferimento per tutta la comunità ospedaliera e consente di intervenire con maggiore tempestività in caso di situazioni di criticità, contribuendo a creare un ambiente nel quale pazienti, familiari, professionisti e studenti possano sentirsi maggiormente tutelati.