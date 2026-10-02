Siena, manutenzione rete idrica in via Franciosa

Martedì 6 ottobre Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Siena per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Franciosa. I lavori sono in programma dalle 14 alle 17 e potrebbero determinare possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via di Vallepiatta, vicolo di Vallepiatta, via Franciosa, Risalita del Costone, vicolo del Pozzo e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.

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