Siena, scurezza al mercato: concluso il percorso di formazione

Si è concluso con grande successo il percorso di formazione dedicato agli operatori del mercato del mercoledì, organizzato dal Comune di Siena in attuazione del Piano di sicurezza allegato al nuovo Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, recentemente approvato.

L’iniziativa è stata organizzata per informare in modo capillare gli operatori su area pubblica circa i rischi specifici del mercato, le procedure operative, le vie di fuga e i comportamenti da adottare in caso di emergenza all’interno delle aree mercatali e a promuovere una gestione responsabile degli spazi pubblici; Gli incontri formativi sono stati tenuti dal referente del Comune di Siena, Antonio Tizzani, responsabile del servizio Prevenzione e Protezione.

L’assessore al commercio del Comune di Siena, Lorenzo Lorè, esprime “piena soddisfazione per l’alto livello di partecipazione e di coinvolgimento dimostrato dagli operatori. Mi preme anche sottolineare l’importanza di queste iniziative per tutelare sia i lavoratori che i cittadini, contribuendo a creare un ambiente di mercato più sicuro e ordinato. Continueremo a promuovere attività formative e progetti che favoriscano la sicurezza e la qualità del nostro commercio su area pubblica, per un servizio sempre più efficiente e attento alle esigenze della comunità”.