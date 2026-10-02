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sabato, 3 Ottobre 2026
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Santa Maria della Scala, domenica ingresso gratuito al complesso museale

Apertura gratuita al Santa Maria della Scala dalle 10 alle 19: in programma anche una visita guidata alla mostra di Joseph Beuys.
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Santa Maria della Scala, Pellegrinaio

Domenica 4 ottobre 2026 il Complesso museale del Santa Maria della Scala sarà visitabile gratuitamente. L’iniziativa consentirà l’accesso alle sale del percorso espositivo dell’antico ospedale, alle mostre in corso e al Museo Archeologico Nazionale.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, si inserisce nel quadro delle aperture gratuite della prima domenica del mese, in linea con quanto avviene nei luoghi della cultura statali aderenti all’iniziativa ministeriale #domenicalmuseo.

L’appuntamento è destinato a ripetersi ogni mese con l’obiettivo di ampliare l’accessibilità del museo e favorire la partecipazione del pubblico, offrendo al tempo stesso un’ulteriore occasione di visita per cittadini e turisti.

Per la giornata di domenica il Complesso museale sarà aperto dalle 10.00 alle 19.00, ultimo accesso alle 18.15.

È inoltre in programma una visita guidata a pagamento alle ore 10.30 dedicata alla mostra di Joseph Beuys, con prenotazione all’indirizzo [email protected].



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