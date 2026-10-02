Il Comune di San Casciano amplia il parco mezzi con un Iveco

Un viaggio speciale per gli studenti e le studentesse che, oltre al primo cittadino, hanno trovato ad attenderli sul pulmino nonna Gisella, una delle volontarie del gruppo “Nonne Favolose”, progetto del Comune in vita da dieci anni, coordinato dai bibliotecari Gianna Bigi e Marco Rossetti. La volontaria ha allietato e incuriosito i bambini e le bambine, che via via salivano alle diverse fermate del tragitto, con la lettura animata del libro, peraltro disponibile in biblioteca, “Mio nonno è un extraterrestre” di Emma Robert e Rémi Saillard.

“E’ stato un momento piacevole che ha sorpreso e divertito i bambini e le bambine – ha commentato il sindaco Roberto Ciappi – abbiamo colto l’occasione per sottolineare che quella dei capelli bianchi non solo è un’età anagrafica, ma una stagione di vita ricca di relazioni, emozioni, memoria, amore, da non mettere ai margini ma valorizzare, preservare, rispettare, includere in un dialogo dinamico con la comunità e le diverse generazioni, gli anziani sono risorse fondamentali per il benessere e il futuro della nostra comunità”.

Ammonta complessivamente a 180mila euro l’investimento che il Comune di San Casciano ha realizzato sul servizio del trasporto scolastico attraverso l’acquisto di un nuovo pulmino. Si tratta del sesto veicolo in dotazione all’amministrazione comunale che ha deciso di incrementare il proprio parco macchine con un mezzo di ultima generazione. Il nuovo scuolabus è un Iveco da oltre 40 posti, dotato di piattaforma e postazione per la disabilità. “Siamo riusciti nel corso degli anni – commenta il sindaco Ciappi – a potenziare la qualità del parco macchine, costituito da 6 scuolabus. L’acquisto del pulmino, all’avanguardia per caratteristiche e prestazioni in termini di sicurezza e comfort, consentirà il trasporto degli studenti in tutto il territorio comunale con un’organizzazione del servizio erogato capillarmente e definito in base alle richieste delle famiglie”. Il nuovo pulmino sarà utilizzato anche per le gite didattiche al di fuori del territorio comunale