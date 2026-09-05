Pronto l’Istituto comprensivo Folgòre da San Gimignano – Poggibonsi 2

Inizia la propria attività l’Istituto comprensivo ‘Folgòre da San Gimignano – Poggibonsi 2‘, il più grande della provincia di Siena con oltre 1.370 alunni dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado. L’Istituto è nato dall’accorpamento, stabilito per Decreto firmato il 29 gennaio 2026, tra il comprensivo “Folgòre da San Gimignano” e il comprensivo Poggibonsi 2. Ieri, mercoledì 2 settembre, si è svolto il primo Collegio dei docenti a cui la dirigente scolastica Maresa Magini ha invitato anche gli assessori all’istruzione dei Comuni di Poggibonsi e San Gimignano, rispettivamente Elisa Tozzetti e Niccolò Guicciardini, che hanno portato il loro saluto a testimonianza della volontà delle due Amministrazioni di continuare ad accompagnare da vicino questo percorso.

“Un passaggio importante che segna concretamente l’avvio di un nuovo corso – dice l’assessora all’istruzione di Poggibonsi, Elisa Tozzetti – Abbiamo ribadito in ogni sede la nostra contrarietà agli accorpamenti scolastici e la nostra posizione oggi non è cambiata. Siamo ancora convinti che la qualità del sistema educativo debba tenere conto delle esigenze degli studenti, delle famiglie e del personale e non semplicemente dei criteri numerici. Abbiamo tuttavia accompagnato questo processo di accorpamento con serietà e responsabilità e oggi il nuovo Istituto è una realtà importante che ha tutte le potenzialità per essere una opportunità di crescita. Come accaduto finora siamo pronti a lavorare insieme alla scuola per valorizzare questo cambiamento”.

“Il primo Collegio dei docenti del nuovo Istituto comprensivo ‘Folgòre da San Gimignano – Poggibonsi 2’ – afferma l’assessore all’istruzione di San Gimignano, Niccolò Guicciardini – segna l’avvio di una fase nuova che vogliamo affrontare con fiducia e collaborazione. Dopo aver espresso con chiarezza le nostre perplessità sull’accorpamento, oggi la priorità è costruire una comunità scolastica forte e capace di valorizzare le specificità dei territori. Un ringraziamento particolare va ai docenti e a tutto il personale che ogni giorno danno sostanza e qualità alla scuola. Come Comune di San Gimignano saremo al fianco della dirigente Maresa Magini, che ringrazio, del personale e delle famiglie contando su una forte sinergia con il Comune di Poggibonsi”.

Durante il primo Collegio dei docenti sono state presentate anche le attività che accompagneranno il nuovo anno scolastico. “La scuola è un presidio fondamentale per la crescita dei nostri bambini e ragazzi – aggiungono i due assessori Tozzetti e Guicciardini – Come Amministrazioni, cercheremo di accompagnare il lavoro del nuovo Istituto nella certezza di poter cogliere aspetti positivi per tutto il territorio. Ringraziamo la dirigente scolastica per il lavoro svolto finora e auguriamo un buon anno scolastico a tutto il corpo docente, al personale impegnato e all’intera comunità scolastica”.