Poggibonsi, al Politeama “Il Gioco Teatrale” di Lucia Socci

Torna al Politeama il laboratorio di Lucia Socci, “Il gioco teatrale”, un corso di recitazione che proseguirà fino a giugno e vedrà gli allievi esibirsi pubblicamente in un saggio finale. Chi ha il desiderio di esprimersi su un palcoscenico, ma anche chi deve verificare se è portato o no per questo genere di attività, può intanto approfittare della lezione di prova gratuita che si svolgerà martedì 6 ottobre alle 18.30 nella Sala Set del Teatro Politeama a Poggibonsi.

“Il Gioco Teatrale” è un laboratorio aperto a tutti, dai 16 anni in su, promosso da Fondazione Elsa e condotto da Lucia Socci, attrice, regista e formatrice. È un percorso studiato per permettere di avvicinarsi al teatro attraverso il gioco, l’ascolto e la pratica, lavorando sulla presenza scenica e sulla consapevolezza del corpo e della voce. Il laboratorio propone un lavoro sul respiro, sul movimento e sulle possibilità espressive del corpo, insieme all’esplorazione della voce, della parola e del testo. Un percorso concreto per acquisire maggiore consapevolezza dei propri strumenti espressivi, sviluppare la capacità di ascolto e relazione con gli altri e trovare una comunicazione più libera ed efficace.

Non è richiesta un’esperienza teatrale precedente: il laboratorio è pensato sia per chi si avvicina al teatro per la prima volta, sia per chi desidera approfondire e affinare la propria esperienza.

Il corso si terrà tutti i martedì, dalle 18.30 alle 21.30, nella Sala Set del Teatro Politeama fino a giugno 2027 e si concluderà con una performance finale degli allievi.

Lucia Socci, socia fondatrice di Arca Azzurra, compagnia teatrale toscana che

da oltre quarant’anni opera nella produzione e nella formazione, con particolare attenzione alla drammaturgia italiana contemporanea, è attrice, regista e formatrice.

Nel corso della sua attività ha lavorato in un lungo e ininterrotto sodalizio artistico con Ugo Chiti, poeta e drammaturgo di riferimento di Arca Azzurra, e ha collaborato con importanti drammaturghi, attori e registi del panorama teatrale italiano, tra cui Alessandro Benvenuti, Stefano Massini e Francesco Niccolini.

Ha condotto numerosi corsi, Acting Coaching e Masterclass e vanta una lunga esperienza come insegnante di recitazione e studio del movimento teatrale alla Snci – Scuola Nazionale di Cinema Indipendente di Firenze.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 335 7084109 – email: [email protected]