Montepulciano, stagione di prosa 2026-’27 al teatro Poliziano

Il Teatro Poliziano torna a illuminare il palcoscenico con la nuova stagione di prosa 2026-2027. Dopo i complessi lavori per l’adeguamento alle norme sulla sicurezza, la settecentesca sala di Montepulciano annuncia un calendario che presenta nomi tra i più amati della scena italiana: Maria Amelia Monti, Cristiana Capotondi, Fausto Paravidino, Carrozzeria Orfeo, Elio Germano, Valerio Aprea. Un ritorno atteso che restituisce la proposta invernale del Teatro Poliziano agli artisti e al pubblico, a partire dagli abbonati che possono confermare i posti occupati prima della sospensione, relativi cioè alla stagione 2023-2024.

L’inaugurazione del cartellone, allestito dalla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, sarà giovedì 10 dicembre 2026 con un’interprete acclamata quale Maria Amelia Monti; “Strappo alla regola” è il titolo dello spettacolo firmato da Edoardo Erba, dove la vittima designata di un film horror scappa dallo schermo e irrompe in una sala cinematografica deserta. In scena anche Cristina Chinaglia, con la partecipazione video di Asia Argento, Marina Massironi e Sebastiano Somma.

Cristiana Capotondi guida invece un racconto di ambizione, amore e fragilità umane, dove si confondono vita privata e ribalta, affiancata da Marco Quaglia e Anna Zaneva; nata in una stalla veneta e divenuta una delle attrici più celebri del suo tempo, Angelica Pavan è il personaggio che dà vita a “L’attrice” di Giacomo Battiato, in cartellone giovedì 7 gennaio 2027.

Un tappezziere che sognava la tragedia e trovò la propria voce nella commedia: domenica 24 gennaio, un’altra personalità autorevole del teatro attuale, Fausto Paravidino, sarà in scena con “Vita del signor Molière”, liberamente ispirato al romanzo di Michail Bulgakov, per la regia di Danilo Capezzani; il destino del mito francese evoca quello dello stesso Bulgakov, assillato dalla censura.

L’effervescente linguaggio teatrale di Carrozzeria Orfeo caratterizza venerdì 5 febbraio “Misurare il salto delle rane”, commedia dark ambientata in un paese di pescatori negli anni Novanta, Premio della critica A.N.C.T. 2025 e Premio Le maschere del teatro 2026 per la migliore novità; tre donne, un lago, un lutto sepolto da vent’anni, per un’indagine tagliente e poetica sulla condizione femminile contemporanea.

Elio Germano sarà invece a Montepulciano domenica 21 febbraio, assieme al musicista e compositore Teho Teardo, nel nome di Gino Strada; “La guerra com’è” è infatti la pièce tratta dal libro del popolare chirurgo pacifista, intitolato “Una persona alla volta”, che si traduce in un’esperienza di teatro civile, per affrontare lo scandalo della guerra e i diritti dell’umanità, in collaborazione con Emergency.

L’apocalisse è imminente, è prossima, è inevitabile secondo Valerio Aprea: domenica 14 marzo completa la stagione “Lapocalisse”, assolo scritto da Makkox (al secolo Marco D’Ambrosio), un formato ibrido tra recital e stand-up comedy che è anche un invito lucido e irriverente a interrogarsi sul cambiamento necessario per affrontare il futuro.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.15. Gli abbonati storici possono confermare il proprio posto rivolgendosi alla biglietteria del Teatro Poliziano (Tel. 0578757089 – [email protected]).