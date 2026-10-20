Close Menu
ULTIME NOTIZIE
martedì, 20 Ottobre 2026
MENU
TOSCANA

Chiusa per una notte la stazione di Firenze Impruneta dell’A1

Chiusa per lavori la stazione autostradale dell'A1 di Firenze Impruneta nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 ottobre
1 Min Read
A1, casello stazione Firenze-Impruneta

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, dalle 22:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;
in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità nel periodo in cui sarà chiusa la stazione dell’A1 di Firenze-Impruneta e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.



RACCOMANDATI PER TE