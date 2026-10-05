Crete Senesi al TTG di Rimini per promuovere il territorio

Le Crete Senesi si presentano alla platea nazionale e internazionale del TTG Travel Experience di Rimini, la principale manifestazione italiana dedicata alla promozione del turismo e all’incontro tra gli operatori del settore.

Dal 14 al 16 ottobre, all’interno dello stand di Toscana Promozione Turistica, sarà protagonista anche l’Area Crete Senesi, parte dell’Ambito Turistico Terre di Siena, che comprende i quattro Comuni di Asciano, Monteroni d’Arbia, Rapolano Terme e Buonconvento.

A rappresentare l’Area al TTG saranno Asciano e Monteroni d’Arbia, con l’obiettivo di portare all’interno della manifestazione il racconto di un territorio più ampio, caratterizzato da un patrimonio paesaggistico, storico e culturale ricco e diversificato. I due Comuni proporranno alcune delle tante bellezze che si possono incontrare nelle Crete Senesi: dall’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore e dal Site Transitoire di Jean-Paul Philippe, nel territorio di Asciano, alla Grancia di Cuna e alla Pieve di Corsano, nel territorio di Monteroni d’Arbia. Luoghi che, insieme ai borghi, alle colline, alle produzioni locali e alle numerose testimonianze storiche presenti anche nei territori di Rapolano Terme e Buonconvento, compongono un patrimonio articolato e capace di offrire esperienze diverse e complementari.

Un territorio che può essere scoperto anche attraverso i suoi cammini e itinerari storici, come la Via Lauretana e la Via Francigena, sempre più legati a una forma di turismo lento, sostenibile e attento alla conoscenza dei luoghi e delle comunità.

L’appuntamento è per mercoledì 14 ottobre alle ore 16.15, con una presentazione dedicata all’Area Crete Senesi e al suo territorio, nel Padiglione A1, Area Talk, Stand Toscana Promozione Turistica.

Le Crete Senesi rappresentano uno dei paesaggi più suggestivi e riconoscibili della Toscana: colline argillose dalle forme sinuose, strade bianche, panorami che si estendono fino all’orizzonte e una luce che cambia profondamente con il susseguirsi delle stagioni. Un paesaggio che si intreccia con storia, arte, cultura, tradizioni e produzioni locali, offrendo ai visitatori una pluralità di esperienze.

La partecipazione al TTG Travel Experience rappresenta quindi un’importante occasione di promozione per l’intera Area Crete Senesi, permettendo di presentare a tour operator, operatori turistici e professionisti del settore italiani e internazionali una destinazione articolata, nella quale ciascun Comune contribuisce con le proprie peculiarità alla costruzione di un’offerta turistica comune.

“Essere presenti al TTG di Rimini significa avere l’opportunità di raccontare le Crete Senesi e le peculiarità di ciascun Comune in una delle più importanti vetrine dedicate al turismo – sottolinea Enrica Ercoli, assessora alla Cultura del Comune di Asciano –. La forza di questa partecipazione sta soprattutto nella possibilità di presentarci insieme come un territorio di ambito dalle caratteristiche omogenee, composto da quattro Comuni, ciascuno con le proprie caratteristiche e con un patrimonio da valorizzare, ma uniti dalla volontà di promuovere un’identità comune che può diventare una vera destinazione all’interno della più ampia realtà delle Terre di Siena. Fare rete significa poter raccontare in maniera più completa la ricchezza delle Crete Senesi: dal paesaggio alla cultura, dalla storia alle tradizioni, fino ai cammini e alle esperienze legate al turismo lento, che costituisce una nostra naturale vocazione. Il turismo a cui puntiamo è quello di chi ama il paesaggio, la natura e il benessere, penso alle terme e alle attività sportive, ma anche di chi è interessato all’arte e alla cultura. È l’inizio di un percorso che permette di valorizzare le singole realtà senza perdere di vista l’identità complessiva dell’Area e l’interazione con l’Ambito Terre di Siena”.

“Il TTG rappresenta un’importante occasione per far conoscere le Crete Senesi e la ricchezza dei territori che ne fanno parte – dichiara Alberto Taccioli, assessore al turismo del Comune di Monteroni d’Arbia –. Asciano e Monteroni d’Arbia avranno il compito di rappresentare l’Area, ma il nostro obiettivo è raccontare una realtà più ampia, quella dei quattro Comuni, mettendo in evidenza la varietà di esperienze che il territorio può offrire. Paesaggio, cultura, storia, enogastronomia, cammini e mobilità lenta sono elementi che possono dialogare tra loro e costruire una proposta turistica capace di valorizzare l’intero territorio. Presentarsi insieme significa proprio questo: mettere in rete le nostre peculiarità per promuovere le Crete Senesi come una destinazione da scoprire e vivere”.

La presentazione di mercoledì 14 ottobre alle ore 16.15 sarà dunque un momento dedicato al racconto e alla promozione dell’intera Area Crete Senesi, valorizzando le peculiarità dei quattro Comuni e la capacità di fare rete all’interno dell’Ambito Turistico Terre di Siena.