Siena, Body Speaking al Santa Maria della Scala il 14 ottobre

Mercoledì 14 ottobre 2026, dalle 16.30 alle 18.30, la Sala San Pio del Santa Maria della Scala di Siena ospita il nuovo appuntamento di Body Speaking – Il tuo corpo parla, ideato e diretto da Francesca Lettieri. L’evento sarà incentrato su una lezione-laboratorio che mette in dialogo danza contemporanea, musica dal vivo e spazio museale, con la stessa Francesca Lettieri coreografa e direttrice artistica del progetto, Silvia Bolognesi al contrabbasso, direttrice artistica di Siena Jazz-Accademia del Jazz, e due giovani musicisti allievi dell’Accademia, Lucrezia Raffaelli alla voce e Aleandro Orsimari al sassofono.

Dopo la ripresa autunnale e il positivo riscontro dei primi incontri svolti il 23 e 30 settembre e il 7 ottobre alla Residenza universitaria Dsu De Nicola di San Miniato, Body Speaking – Il tuo corpo parla, torna nell’antico Spedale con un nuovo appuntamento aperto alla partecipazione di studenti, giovani e cittadini e si inserisce nel Modulo 4 – “Body Speaking Community. Pratiche artistiche e governance condivisa”, dedicato alla relazione tra arti performative, benessere della comunità e costruzione di esperienze partecipate.

Al centro dell’appuntamento, un incontro che mette in dialogo danza contemporanea e musica attraverso la presenza di Silvia Bolognesi, contrabbassista, direttrice artistica e docente di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz. L’iniziativa prosegue così il percorso di Body Speaking, che intreccia pratica corporea, ascolto, relazione e attraversamento degli spazi culturali, riportando il progetto all’interno del museo dopo gli incontri ospitati nelle residenze universitarie.

L’esperienza al Santa Maria della Scala si colloca nella seconda parte del calendario autunnale del progetto, ripartito a fine settembre con tre lezioni di danza contemporanea ed espressione corporea dirette da Francesca Lettieri presso la Residenza Dsu De Nicola. Gli appuntamenti, che hanno registrato partecipazione e interesse, hanno confermato la vocazione del progetto a costruire occasioni accessibili e inclusive di incontro tra linguaggi artistici, formazione informale e pratiche di comunità.

Francesca Lettieri, direttrice artistica della Compagnia Adarte spiega: “Body Speaking – Il tuo corpo parla, si avvicina alla conclusione di un percorso avviato lo scorso marzo, costruito attraverso tappe, incontri e relazioni che hanno dato forma a una vera esperienza di comunità. Per noi è particolarmente significativo tornare al Santa Maria della Scala, in un luogo storicamente dedicato alla cura e all’accoglienza, perché questo progetto nasce proprio dall’idea che le pratiche artistiche possano generare benessere, ascolto e partecipazione. Body Speaking ha saputo mettere in dialogo mondi diversi – università, diritto allo studio, istituzioni culturali, produzione artistica, formazione musicale e cooperazione sociale – sperimentando una modalità concreta di collaborazione territoriale. L’entusiasmo e il coinvolgimento di giovani, studenti e cittadini ci confermano il valore di questo percorso e ci spingono a guardare oltre la conclusione del progetto, con l’auspicio che questa esperienza possa continuare a crescere e a radicarsi nel territorio”.

Body Speaking è un progetto di Compagnia Adarte che propone un percorso aperto, partecipativo e gratuito dedicato alla danza contemporanea, alla musica e alle arti performative, negli spazi delle Residenze Universitarie Dsu e del Complesso museale Santa Maria della Scala. L’edizione 2026 si sviluppa in cinque moduli e coinvolge una rete di soggetti che comprende, tra gli altri, Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz, Cooperativa Sociale Aranciablù e Dsu Toscana, con la collaborazione dell’Associazione culturale Altana, Federfarma Siena e Asp Città di Siena.

Dopo l’appuntamento del 14 ottobre al Santa Maria della Scala, il calendario del Modulo 4 proseguirà giovedì 22 ottobre, dalle 18.30 alle 21.00, alla Residenza Universitaria Dsu De Nicola – San Miniato, con il Gruppo Parola a cura della Cooperativa Aranciablù, diretto dalla dottoressa Francesca Meattini e dalla dottoressa Renata Squarci. Il progetto continuerà poi tra novembre e dicembre con il Modulo 5 e con la restituzione finale del percorso.

Body Speaking – Il tuo corpo parla è sostenuto dall’Università di Siena nell’ambito delle attività di Terza Missione e Public Engagement e dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena nell’ambito del programma “Via di Uscita – Community Hub Culture Ibride”.

Informazioni

Mercoledì 14 ottobre 2026, ore 16.30 – 18.30

Complesso museale Santa Maria della Scala

Piazza Duomo 1, Siena

Prossimo appuntamento

Giovedì 22 ottobre 2026, ore 18.30 – 21.00

Residenza Universitaria DSU De Nicola – San Miniato

Partecipazione gratuita e aperta a tutti

Info e iscrizioni

www.adartecompagnia.it/bodyspeaking

[email protected]