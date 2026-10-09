Beko Siena, Tucci: «Con Leonardo primo passo verso la reindustrializzazione»

“Con Leonardo primo passo verso la reindustrializzazione, adesso la Regione si adoperi per la formazione dei lavoratori.”

A dirlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, il senese Enrico Tucci, dopo l’annuncio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che, stamani, ha annunciato l’approdo della Leonardo spa nell’ex sito Beko in viale Toselli a Siena.

“Leonardo ha manifestato la propria disponibilità a contribuire alla reindustrializzazione del sito Beko di Siena, con un proprio presidio industriale che potrà assorbire una parte significativa degli occupati, e questa è una notizia importante per la città e per il territorio. Ci aspettiamo, adesso, dalla Regione che dia seguito agli annunci e si metta a disposizione per la formazione dei lavoratori – ha dichiarato Tucci–. Un grazie alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro Urso, al sindaco Nicoletta Fabio e all’amministrazione comunale per il lavoro insieme a Invitalia.”

“Vorremmo anche suggerire alla Fiom Cgil di preoccuparsi di più dei lavoratori e successivamente del tipo di produzioni che verranno realizzate nello stabilimento, questa è un’opportunità di rilancio per i lavoratori Beko e anche per una città ed un territorio, godiamoci le buone notizie e lavoriamo per dare un futuro nello stabilimento di viale Toselli” ha aggiunto Tucci.