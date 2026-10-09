Ride for Children dona mille euro alla Pediatria delle Scotte

Grande gesto di solidarietà degli organizzatori della Ride for Children, giunta nel 2026 alla quinta edizione, che hanno raccolto e donato 1.000 euro alla Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

La manifestazione ciclistica giovanile, organizzata da S.C. Pedale Senese 1952, si è articolata in due appuntamenti dedicati alle categorie Giovanissimi, dai 7 ai 12 anni, che si sono tenuti giovedì 27 agosto al velodromo dell’Acquacalda e domenica 6 settembre al parco Anna Frank, eventi inseriti nell’ambito del Bando Bici in COMUNE del Comune di Siena.

La Ride for Children, nata con il significativo motto “I bambini corrono per i bambini”, ha origine da un’idea di Gianni Gobbini, ex ciclista professionista e padre di un bambino affetto da iperinsulinismo congenito, e del dottor Claudio De Felice. Fin dalla prima edizione, l’iniziativa ha trovato il sostegno e la collaborazione del Panathlon Club Siena, Rotary Club Siena, Rotary Club Siena Est e Rotary Club Valdelsa, al quale si sono affiancati Terrecablate, Decathlon e Agritech. I testimonial dell’iniziativa sono stati gli ex ciclisti Francesco Casagrande e Luca Panichi.

Ad accogliere la donazione di Ride for Children sono stati il professor Salvatore Grosso, direttore del Dipartimento della Donna e dei Bambini e della Pediatria, ed il personale del reparto impegnato quotidianamente nella cura dei piccoli pazienti dell’Aou Senese.