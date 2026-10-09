Siena, controlli notturni della Polizia Locale: rinvenute sostanze stupefacenti

Si sono intensificati nella notte tra sabato e domenica scorsi, 3 e 4 ottobre, i controlli della Polizia Locale nel centro storico di Siena, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio e alla diffusione di sostanze stupefacenti.

I servizi hanno interessato diverse zone del centro cittadino e le aree maggiormente frequentate nelle ore serali e notturne, con l’obiettivo di rafforzare la presenza degli operatori sul territorio e verificare eventuali situazioni di interesse. Nel corso delle attività è stato impiegato anche il personale dell’unità cinofila, che ha affiancato gli agenti durante i controlli. L’ausilio del cane antidroga ha consentito di effettuare verifiche mirate in diversi punti, contribuendo alle attività di prevenzione e all’individuazione di eventuali sostanze.

Durante i servizi sono stati effettuati alcuni rinvenimenti di sostanze ritenute stupefacenti. In particolare, è stato individuato all’interno di un giardino un involucro, successivamente sottoposto a sequestro secondo le procedure previste. Nel corso delle ulteriori verifiche sono state inoltre rinvenute altre sostanze e materiali ritenuti di interesse, sui quali sono attualmente in corso gli opportuni accertamenti.

L’attività degli agenti è proseguita con una serie di controlli e approfondimenti nei confronti di alcune delle persone presenti nelle aree interessate dai servizi. Gli elementi raccolti hanno quindi determinato la necessità di ulteriori verifiche investigative, svolte anche presso un’abitazione. Nel corso di tali accertamenti sarebbe stata rinvenuta ulteriore sostanza ritenuta di interesse investigativo. Quanto emerso è ora al vaglio degli organi competenti e dovrà essere valutato nell’ambito delle indagini.

I controlli si inseriscono nel più ampio dispositivo predisposto dalla Polizia Locale per rafforzare la sicurezza e la prevenzione sul territorio comunale, con particolare attenzione alle aree del centro storico maggiormente frequentate durante il fine settimana. L’attività di controllo proseguirà anche nei prossimi servizi, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di spaccio e contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti, attraverso una presenza più capillare degli operatori e controlli mirati nelle zone considerate maggiormente sensibili.