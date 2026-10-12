Poggibonsi, dal 19 ottobre cambia la sosta: tutte le novità

Prosegue il percorso per l’attivazione del piano di riorganizzazione della sosta, che entrerà in vigore il prossimo 19 ottobre. “Un piano che aggiorna il precedente, del 2017, e che nasce dopo un percorso di valutazioni e confronti, anche con le associazioni del commercio e in sede di commissione – spiega la sindaca Susanna Cenni – L’obiettivo è quello di raccogliere alcune esigenze emerse da residenti e commercianti, cercando di favorire la rotazione e di scoraggiare la sosta prolungata delle auto in prossimità del centro, chiaramente cercando di tutelare l’equilibrio fra le diverse necessità presenti”.

Le principali novità

In piazza Berlinguer il disco orario sarà sospeso e l’area diventerà a pagamento con i primi 30 minuti del tutto gratuiti (previo ritiro del tagliando al parcometro).

Nuove aree ZCS. Diventano Zona a Controllo della Sosta (ZCS) il tratto di viale Marconi compreso tra Largo Bellucci e Largo Usilia (circa 30 posti) e una piccola porzione dell’area dell’ex scalo merci, 23 posti sui circa 150 presenti in tutto lo spazio che si estende fino a viale Sardelli.

Sosta libera. La stragrande maggioranza dei posti dell’area ex scalo merci, a cui vanno aggiunti gli spazi del parco urbano e del multipiano della stazione, resta dunque a sosta libera e gratuita. La ormai prossima realizzazione della passerella pedonale in via San Francesco consentirà inoltre di avvicinare al centro tutta l’area di sosta libera del Vallone (circa 150 posti) aumentando ulteriormente la disponibilità di spazi.

Agevolazioni per residenti. Con l’apposito contrassegno ZCS e ZTL, i residenti e gli aventi diritto potranno parcheggiare in tutte le aree a pagamento (senza le limitazioni oggi presenti per alcune zone) con l’eccezione di piazza Berlinguer, scelta voluta proprio per agevolare chi deve sbrigare commissioni veloci.

Tra le novità della riorganizzazione anche il costo per l’abbonamento annuo per la seconda auto che passa da 250 a 150 euro.

La ZCS sarà in funzione dalle 8 alle 20, da lunedì a sabato (domeniche e festivi gratuiti).

A che punto siamo. Sono in partenza le lettere informative destinate ai residenti di viale Marconi interessati dalla nuova ZCS. Nei prossimi giorni sarà sistemata la segnaletica e saranno completate le operazioni necessarie per attivare la riorganizzazione che diventerà operativa dal 19 ottobre con una prima fase di sperimentazione. Contestualmente, sempre nelle aree a pagamento, verrà sistemata la segnaletica per gli stalli riservati ai titolari di contrassegno per disabili.

Per chiarimenti o informazioni è possibile contattare l’Ufficio Permessi e gestione aree pagamento ai numeri 0577 986534 – 0577 986529 oppure scrivere all’indirizzo email [email protected].