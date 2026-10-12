La Virtus lotta ma non basta: a Roma vince la Tiber

TIBER ROMA – VIRTUS SIENA 97-78 (29-19; 52-42; 73-61)

TIBER: Becchetti 3, Algeri 14, Raimondo ne, Lentini ne, Piazza 36, Ridolfi 15, Gentile, Fantauzzi 2, Romanelli 8, Pace ne, Cecchini 4, Ferrara 15. All. Proietti

VIRTUS SIENA: Paganotto 1, Bianchi 1, Ense 4, Etame 15, Camparevic 6, Cini 11, Liotta, Agostini, Coti Zelati 8, Milani 2, Sirri 22, Cazzanti 8. All. Totaro

La Virtus gioca una partita di cuore a Roma, ma non basta contro una Tiber coriacea, capace di punire i rossoblù in una partita dal ritmo alto e dall’altissima aggressività.

Avvio a ritmo altissimo, con entrambe le squadre che corrono e segnano con continuità, con Etame da una parte e Piazza dall’altra a capitalizzare. Le compagini procedono di pari passo fino alla fine del quarto, quando i padroni di casa danno la prima spallata alla partita: i canestri di uno scatenato Piazza guidano Tiber al 29-19 di fine primo quarto.

Se il primo quarto è stato caratterizzato dal ritmo alto, nel secondo le squadre innalzano ancor di più l’intensità. La Virtus resiste ai tentativi di allungo di Roma, ma non riesce ad accorciare lo svantaggio. Cini e Sirri guidano l’attacco, e una tripla di Coti Zelati dà speranza ai rossoblù che tornano a -6, ma due canestri dei romani nel finale portano di nuovo il divario a 10 lunghezze alla pausa lunga (52-42).

Nel terzo quarto la partita si fa più fisica, con agonismo e contatti a farla da padrona. I canestri di Sirri valgono il nuovo -5 per i rossoblù, che si riavvicinano pericolosamente ai padroni di casa, che dopo un momento di sterilità offensiva dovuta anche a una grande difesa della Virtus tornano a segnare nel finale, con un paio di canestri pesanti che restituiscono loro la doppia cifra di vantaggio.

Roma prova a scappare in maniera definitiva a inizio quarto periodo, ma i rossoblù non mollano e restano in partita grazie soprattutto a Etame e Sirri, che tengono viva la fiammella della speranza virtussina. La Tiber è però ormai padrona del ritmo dell’incontro, e le bastano un paio di difese attente e qualche canestro nei momenti giusti per traghettare la partita fino alla sirena finale, chiudendo sul 97-78.