Basket, San Giobbe batte Lucca 92-76 e centra il bis

Umana San Giobbe Basket – BCL Lucca 92-76 (25-9; 18-16; 15-20; 30-31)

San Giobbe

Falorni, Natale 4, Bertocco 15, Favaretto 5, Bonivento, Candotto 4, Berra 13, Querci 2, Raffaelli 6, Rasio 23, Zucca 19, Macrì 1; Capo All. Di Lorenzo

Lucca

Valentini, Drocker 11, Pittana 10, Dubois 1, Barsanti, Simonetti 2, Del Debbio 6, Colussa 13, Balducci 15, Seck 6, Cortellino 8, Trentin 4; Capo All. Evangelisti

Arbitri: Melai, Montano, Corso

Sblocca Seck per Lucca che mette fallo e canestro poi è monologo San Giobbe che trova punti da Berra e Zucca e a metà del primo tempino va avanti 11-3. Dominio biancorosso, praticamente tutti gli effettivi a segno e Lucca in confusione. Mini reazione degli ospiti nel finale ma solo tramite i liberi: la San Giobbe reagisce subito e fissa 25-9 con Natale. Inizio migliore per la squadra di coach Evangelisti che prova a ricucire l’ampio divario. I Bulls però sono in palla e lasciano poco più delle briciole agli avversari. Oltre la ventina il margine per i lacustri che amministrano e chiudono il primo tempo avanti 45-25 con Rasio e Zucca in doppia cifra.

Si alzano le percentuali della formazione di coach Evangelisti al rientro in campo nel terzo periodo. Rasio è però in giornata di grazia, premiato per il raggiungimento dei mille punti in maglia Bulls ne mette altri in sequenza arrivando a quota 20 a due minuti dalla terza sirena. Ancora triple per gli ospiti che risalgono leggermente la corrente ma si attestano a meno sedici al fine terzo periodo. Rientro fortissimo di Lucca, Umana fuori ritmo e ospiti che trovano continuità dall’arco. In un amen è 63-54 e Di Lorenzo chiama tempo. In difficoltà la San Giobbe che vede Lucca siglare dalla line dei tre punti ad ogni offensiva. Bertocco e Zucca tamponano l’ondata ospite e a sei minuti dalla quarta sirena è 68-60. Si esaurisce la benzina di Lucca, i Bulls con calma e pazienza trovano punti e ristabiliscono un ampio divario. Berra di fatto mette la tripla della conferma anche se Lucca non molla fino all’ultimo istante. Nel finale fuori per falli Raffaelli e Favaretto da una parte e Drocker, Seck, Colussa e Balducci dall’altra. La San Giobbe sigla dalla lunetta e ottiene la seconda vittoria consecutiva battendo Lucca 92-76.