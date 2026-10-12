Basket, Mens Sana travolgente: Luiss Roma ko 100-74



Sendero Mens Sana – Luiss Roma 100-74

Sendero Mens Sana: Pillepich 7, Pannini 5, Perin 4, Calviani 4, Cecchi 5, Cerchiaro 9, Yarbanga 19, Caversazio 3, Battistini 15, Yärvi 22, Jokic 3, Zedda 4. All. Vecchi.

Luiss Roma: Pugliatti, Fernandez 10, Bottelli 19, Casella 10, Krajina 7, Aliotto, Eramo 5, Bergamin 9, Cucci 14, Graziano, Longo. All. Righetti.

Grande prova della Sendero Mens Sana, che supera la Luiss Roma con un netto 100-74 al termine di una partita in crescendo, caratterizzata da intensità difensiva, energia e giocate spettacolari. Protagonista assoluto Okko Yärvi, autore di una prestazione straordinaria con 22 punti, ben supportato da Yarbanga, che ne mette a segno 19, e Battistini, a quota 15.

La partita si apre nel segno di Okko, che attacca il ferro in penetrazione e trova subito il canestro. Il finlandese è ispirato e si conferma immediatamente un fattore per l’attacco biancoverde, segnando anche una tripla. Il primo quarto prosegue con una bella penetrazione vincente di Zedda e due canestri ravvicinati di Battistini. La Luiss prova a tenere il passo e, a quattro minuti dalla fine del primo quarto, conduce 21-13. La Mens Sana reagisce, alza l’intensità difensiva e riesce a ricucire lo strappo, chiudendo la prima frazione sul 26-23.

Nel secondo quarto i biancoverdi cambiano marcia. Pillepich accende il pubblico con una schiacciata e una tripla, contribuendo ad allungare sul 33-26. Roma, però, non molla e risponde con due triple consecutive di Bergamin e Casella, costringendo coach Vecchi a chiamare timeout.

La Mens Sana ritrova ritmo. Okko sale in cattedra e infila tre triple, dimostrando tutto il proprio talento offensivo. A far esplodere il pubblico ci pensa poi Cerchiaro, che recupera un pallone in difesa e vola a schiacciare in contropiede. I biancoverdi prendono il controllo della gara e vanno all’intervallo lungo sul 56-43.

Al rientro dagli spogliatoi il terzo quarto si apre con qualche minuto di gioco contratto, nel quale entrambe le squadre faticano a trovare la via del canestro. Poi la Mens Sana riprende a macinare gioco: Barou trova tre canestri dal campo, Zedda e Battistini colpiscono da sotto e Pannini firma una tripla importante nel finale di frazione. La Luiss riesce a muovere il punteggio soprattutto dalla lunetta, mentre i biancoverdi mantengono saldamente il controllo della partita. Il terzo quarto si chiude sul 75-59.

Gli ultimi dieci minuti sono un’autentica dimostrazione di forza della Sendero Mens Sana. I senesi accelerano ulteriormente, segnano 25 punti e trovano in Yarbanga un protagonista assoluto: per lui 10 punti nell’ultima frazione, che contribuiscono a spegnere le speranze di rimonta della Luiss.

Nel finale trova spazio anche Calviani che, insieme al veterano Perin, confeziona ben 6 assist in due, tutti di altissima fattura. A mettere la firma sul centesimo punto è Cecchi, che infiamma il pubblico con una schiacciata per il definitivo 100-74.

La Mens Sana chiude così una serata convincente, conquistando una vittoria larga e meritata, costruita grazie alla solidità difensiva, alla profondità del gruppo e a un attacco capace di regalare spettacolo.