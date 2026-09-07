Fuorigioco, l’aperitivo sportivo in Fortezza

Enoteca Italiana Siena, storico ente di promozione e tutela del vino italiano, apre

le porte ad una serie di incontri tematici dedicati alla cultura dello sport. “FUORIGIOCO! – L’aperitivo sportivo” è il titolo della serie di iniziative che vedranno protagonisti, negli spazi del Bastione San Filippo all’interno della Fortezza Medicea di Siena, molti dei campioni che hanno scritto la storia nelle loro rispettive discipline sportive.

Un legame, quello che unisce la cultura del vino e quella dello sport, che va ben oltre le rispettive etichette. Si tratta di un incontro che parla di eccellenza, dedizione, impegno, pazienza, costanza ma anche di socializzazione, aggregazione e condivisione.

È proprio da questi valori comuni che nasce FUORIGIOCO!, un innovativo format ideato da Fabio Mucciarelli e da Eugenio Degli Innocenti con il patrocinio del CONI e del Comitato Nazionale Italiano Fair Play. Una serie incontri concepiti per raccontare lo sport attraverso le voci e le esperienze dei suoi protagonisti, in un contesto informale e coinvolgente. Campioni, allenatori, dirigenti e personalità del mondo sportivo saranno chiamati a raccontarsi andando oltre il risultato, la competizione e il racconto della cronaca.

Durante gli incontri, il pubblico avrà l’opportunità di conoscere storie, esperienze e percorsi personali, entrando idealmente “fuori dal gioco” per scoprire il lato più autentico e umano di chi ha fatto dello sport la propria vita. Il tutto accompagnato da un aperitivo e dalla possibilità di degustare alcune delle eccellenze del patrimonio vitivinicolo italiano, in un’atmosfera pensata per favorire il dialogo e l’incontro tra ospiti e pubblico.

“Oggi il mondo del vino sta affrontando profondi cambiamenti nella cultura del consumo – sottolinea la Presidente di Enoteca Italiana Siena, Elena D’Aquanno – e sono principalmente due i fattori che stanno contribuendo a questa trasformazione: la progressiva crisi della convivialità e una crescente attenzione agli aspetti salutistici.

Iniziative come FUORIGIOCO! – L’aperitivo sportivo ci consentono di riflettere su questi cambiamenti e, grazie al linguaggio universale dello sport, di restituire al vino il suo valore più autentico: quello di patrimonio collettivo, elemento identitario e straordinario strumento di relazione e condivisione”.

“FUORIGIOCO! – dichiarano i due coorganizzatori Mucciarelli e Degli Innocenti – nasce dall’idea di raccontare lo sport andando oltre il risultato e la competizione, per dare spazio alle persone, alle loro storie e alle esperienze che hanno segnato i loro percorsi. Vogliamo creare un momento informale e coinvolgente, capace di avvicinare il pubblico ai grandi protagonisti dello sport e di farne conoscere anche il lato più autentico e umano”.

La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa e del calendario degli appuntamenti si terrà venerdì 18 settembre, alle ore 10.30, presso il Bastione San Filippo di Enoteca Italiana Siena. All’incontro, oltre agli organi di informazione, sono invitati a partecipare cittadini, rappresentanti delle istituzioni e stakeholder interessati a conoscere nel dettaglio il progetto e i protagonisti della rassegna.