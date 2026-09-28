Umana San Giobbe Basket: al PalaPania vince Ravenna

Umana San Giobbe Basket – Orasì Ravenna 65-78 (17-23; 18-19; 13-19; 15-17)

San Giobbe

Balducci, Natale 3, Bertocco 4, Favaretto 6, Bonivento, Candotto 3, Berra 8, Querci 3, Raffaelli 11, Rasio 17, Zucca 4, Macrì 4; Capo All. Di Lorenzo

Ravenna

Forconi 2, Feliciangeli 18, Brigato, Mecenero 12, Masciadri 16, Jakstas 10, Eruke, Casali 6, Dron 12, Baldini 2, Venturini; Capo All. Aniello

Arbitri: Servillo, Marcelli, Coda

Esordio amaro quello dell’Umana San Giobbe Basket che cede in casa contro Ravenna in una partita gestita dai romagnoli per la maggiorparte del tempo. Inizio punto a punto, i Bulls reagiscono all’Orasì ma il primo break è degli ospiti. La San Giobbe non riesce a reagire pienamente al parziale e chiude sotto di sei punti. Si amplia il divario nel secondo periodo: Ravenna arriva alla doppia cifra di vantaggio ma la difesa dura e arcigna dei romagnoli è una medaglia a due facce.

I tanti falli commessi da Ravenna danno linfa vitale ai biancorossi che rientrano e si gasano andando avanti sul 35-31. Di fatto è il primo e unico sussulto dei padroni di casa. Ravenna ricuce e chiude in crescendo guadagnando anche un punto rispetto al margine del primo quarto. Poca San Giobbe e Ravenna ordinata al rientro. I Bulls non si scrollano di dosso il torpore se non a tratti, ma la poca precisione e le numerose palle perse diventano alleati dei romagnoli. Masciadri, nonostante i falli a carico è protagonista, Dron una spina nel fianco costante e le due triple in rapida successione sono la sentenza all’incontro.

Nel quarto periodo il solo Raffaelli trova punti e per la San Giobbe è troppo poco. Feliciangeli si erge a miglior realizzatore di giornata e consegna a Ravanna la certezza del successo. Nota dolceamare per i Bulls il raggiungimento del traguardo dei mille punti in maglia biancorossa da parte di Rasio.