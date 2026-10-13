Al Santa Maria della Scala la mostra fotografica sui Fratelli Zangaki

Il Santa Maria della Scala di Siena partecipa, per il terzo anno consecutivo, alla XII edizione di Archivi Aperti, la manifestazione promossa da Rete Fotografia, associazione nazionale impegnata nella valorizzazione e promozione della cultura fotografica e dei patrimoni fotografici italiani. L’edizione 2026, dedicata al tema Identità riflesse. La società attraverso la fotografia, vede il Santa Maria della Scala presente con la mostra “L’Oriente e i suoi volti. Il ritratto fotografico dei Fratelli Zangaki”, a cura di Lucia Simona Pacchierotti e realizzata in collaborazione con la Fondazione Alinari per la Fotografia.

L’inaugurazione è in programma mercoledì 21 ottobre 2026 alle ore 17.30 in Sala Sant’Ansano. L’esposizione sarà visitabile a ingresso gratuito dal 22 ottobre 2026 al 25 gennaio 2027 negli spazi della Corte del Pozzo Chigi e della Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti.

La mostra riunisce venticinque fotografie dei Fratelli Zangaki, figure centrali nella diffusione della fotografia d’Oriente tra Otto e Novecento. Il nucleo principale è composto da stampe originali all’albumina del XIX secolo conservate nella Fototeca Giuliano Briganti; a queste si affiancano stampe contemporanee realizzate da Atelier Fotografico di Siena, tratte da originali ottocenteschi della Fondazione Alinari per la Fotografia. Il percorso espositivo mette così in dialogo materiali di diversa provenienza, restituendo al pubblico un insieme di immagini di grande qualità documentaria e visiva.

Attraverso ritratti, vedute urbane, paesaggi, monumenti e fotografie del Canale di Suez, la mostra ripercorre uno dei capitoli più significativi della cultura fotografica ottocentesca, quando l’Egitto divenne meta privilegiata del viaggio europeo e oggetto di una crescente produzione iconografica destinata al mercato internazionale. In questo scenario, le immagini dei Fratelli Zangaki contribuirono a costruire una rappresentazione dell’Oriente sospesa tra osservazione del reale, fascinazione esotica e codificazione di tipi, costumi e figure sociali.

Il cuore della mostra non risiede tuttavia soltanto nel pregio delle opere esposte, ma nella possibilità di rileggerle oggi in chiave critica. Quelle fotografie, nate in un preciso contesto storico e culturale, permettono infatti di interrogare il rapporto tra immagine e potere, tra documento e costruzione simbolica, tra identità e alterità. L’Egitto che vi appare è insieme luogo reale e paesaggio immaginato: uno spazio attraversato da profonde trasformazioni economiche e sociali, ma anche filtrato attraverso lo sguardo e le aspettative dell’Europa del tempo. Particolarmente significativo è anche il rapporto tra l’esposizione e il luogo che la ospita. Presentare una parte rilevante di questo corpus fotografico negli spazi della Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti, che ne conserva gli originali, significa restituire visibilità pubblica a un patrimonio custodito in archivio e riaffermare il valore delle biblioteche e delle fototeche come luoghi di conservazione, studio e produzione culturale.

La partecipazione del Santa Maria della Scala ad Archivi Aperti comprende inoltre, dal 17 al 25 ottobre, un programma di visite guidate gratuite alla Fototeca Giuliano Briganti e attività didattiche, su prenotazione all’indirizzo [email protected]. Il percorso offrirà un’occasione di approfondimento sulla storia della fotografia e sulle tecniche di produzione delle immagini, attraverso l’osservazione diretta di materiali originali conservati nella raccolta. Con appuntamenti in dodici regioni italiane e, per la prima volta, anche all’estero, Archivi Aperti si conferma anche nel 2026 come uno dei principali momenti di valorizzazione pubblica degli archivi fotografici e del loro ruolo nella costruzione della memoria culturale.

Informazioni

L’Oriente e i suoi volti. Il ritratto fotografico dei Fratelli Zangaki

Mostra fotografica a cura di Lucia Simona Pacchierotti

In collaborazione con Fondazione Alinari per la Fotografia

Sede

Santa Maria della Scala

Corte del Pozzo Chigi e Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti

Piazza Duomo 1, Siena

Inaugurazione

Mercoledì 21 ottobre 2026, ore 17.30

Sala Sant’Ansano

Date mostra

Dal 22 ottobre 2026 al 25 gennaio 2027

Ingresso

Gratuito

Orari e informazioni

www.santamariadellascala.com

[email protected]

[email protected]

Tel. 0577 534560 – 63

Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti

lunedì, mercoledì, venerdì: 10.00–14.00

martedì e giovedì: 10.00–17.00

sabato e domenica: chiuso

Corte del Pozzo Chigi

fino al 31 ottobre 2026: tutti i giorni 10.00–19.00

dal 1 novembre 2026: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10.00–17.00; sabato, domenica e festivi 10.00–19.00; martedì chiuso

dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027: tutti i giorni 10.00–19.00

25 dicembre: chiuso