Siena, torna “(In)Relazione 3.0”: incontri gratuiti sulla sclerosi multipla

La Sezione Provinciale AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Siena annuncia la terza edizione del progetto “(In)Relazione 3.0”, un ciclo di incontri gratuiti volti ad approfondire le dinamiche relazionali, personali e interpersonali legate alla convivenza con la sclerosi multipla o con patologie correlate come NMO o MOGAD. I webinar saranno condotti dalla psicologa e psicoterapeuta Sabrina Cuviello.

Nato nel 2024 e riproposto con grande successo negli anni successivi, il progetto nasce per dare risposta al forte interesse del territorio provinciale, offrendo uno spazio protetto e mirato d’ascolto e condivisione. Anche per l’edizione 2026, gli incontri saranno suddivisi in gruppi distinti per rispondere alle specifiche esigenze dei partecipanti, con l’importante novità di un evento aperto a tutti dedicato alla comunicazione.

Tutti gli appuntamenti del percorso si svolgeranno interamente in modalità online sulla piattaforma Microsoft Teams.

Il ciclo di incontri prenderà il via a metà ottobre con il gruppo dedicato alle persone con sclerosi multipla Under 40, programmato per mercoledì 14 ottobre 2026 dalle 18:00 alle 19:30, con una replica prevista per sabato 17 ottobre dalle 10:00 alle 11:30.

A seguire, mercoledì 21 ottobre (dalle 18:00 alle 19:30) e in replica sabato 24 ottobre (dalle 10:00 alle 11:30), si terrà il percorso rivolto al gruppo delle persone con SM Over 40.

La vera novità di questa edizione sarà l’incontro tematico sulla comunicazione, aperto a tutti, sia persone con sclerosi multipla che famigliari, che si svolgerà in un’unica data mercoledì 28 ottobre dalle 18:00 alle 19:30.

Infine, il mese di novembre vedrà protagonisti caregiver, familiari e partner, con il gruppo a loro dedicato previsto per mercoledì 4 novembre (dalle 18:00 alle 19:30) e in replica sabato 7 novembre (dalle 10:00 alle 11:30).

Gli incontri sono completamente gratuiti, ma con iscrizione obbligatoria compilando il modulo online al seguente link: https://forms.cloud.microsoft/e/HnEqKwR6pV o contattando la Sezione Provinciale ai seguenti recapiti: [email protected], 057740095, 3385713044.

Possono fare richiesta anche coloro che hanno partecipato alle passate edizioni, fermo restando che verrà data priorità ai nuovi iscritti (tranne il nuovo incontro tematico sulla comunicazione, aperto a tutti). Gli organizzatori invieranno via mail la conferma d’iscrizione e, nei giorni precedenti a ciascun appuntamento, i dettagli per il collegamento Teams insieme all’invito a inviare eventuali domande da porre alla relatrice.

Si invita la cittadinanza a condividere il link con amici, parenti o conoscenti potenzialmente interessati. Chi fosse interessato ma impossibilitato a partecipare nelle date indicate è invitato a compilare comunque il modulo per segnalare il proprio interesse per future iniziative.

AISM e la Sezione Provinciale

L’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) è l’unica organizzazione in Italia che interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla. Nata nel 1968 per rappresentare e affermare i diritti delle persone colpite dalla malattia, AISM è il punto di riferimento principale per oltre 150 mila persone con SM e per i loro familiari, di cui più di 800 nella provincia di Siena.

La Sezione Provinciale di Siena è attiva nel territorio dal 1990, grazie ai volontari che concretamente permettono la realizzazione di attività come questa e grazie ai soci, che con la loro adesione contribuiscono a far crescere l’organizzazione e a rappresentare i diritti delle persone coinvolte con questa patologia.

Questa tipologia di eventi rientra nell’ambito delle azioni previste dalla nuova AGENDA DELLA SCLEROSI MULTIPLA 2023, che prevede il miglioramento della qualità della vita delle persone, favorendo crescita, autonomia, benessere fisico ed emotivo.

Nel territorio provinciale queste iniziative si affiancano al Progetto Smood: il percorso nato per informare e far conoscere a tutte le persone coinvolte con la sclerosi multipla il PDTA – Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale. Il PDTA è un documento che delinea le modalità di funzionamento e le responsabilità dei vari servizi coinvolti nella gestione della SM al fianco della persona, dal Centro SM fino al territorio (riabilitazione, assistenza domiciliare, supporto psicologico, ausili etc..).

Grazie al progetto e alla collaborazione con l’AUSL Toscana Sud Est e l’AOU Senese è stato realizzato una pagina web dedicata al percorso di presa in carico della persona con sclerosi multipla: https://www.uslsudest.toscana.it/percorsi-assistenziali/sclerosi-multipla