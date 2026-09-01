Siena, torna “Stelle in Corsa”, talent show per giovani

La Giunta comunale di oggi, martedì 1 settembre, ha approvato la realizzazione della seconda edizione di “Stelle in Corsa”, il talent show dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti artistici del territorio, dopo il successo di partecipazione e di pubblico registrato con la prima edizione.

L’iniziativa sarà rivolta a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, singoli o in gruppo, residenti nella provincia di Siena oppure iscritti a istituti scolastici o universitari del territorio comunale, anche se non residenti. Le modalità di partecipazione e i requisiti saranno definiti nel bando che verrà pubblicato nelle prossime settimane. Il format manterrà l’impianto generale sperimentato nella precedente edizione, introducendo alcuni adeguamenti organizzativi e procedurali. I casting si svolgeranno al cospetto di una giuria tecnica nel mese di novembre 2026. Il percorso culminerà nella serata finale, prevista nell’aprile 2027 in uno dei teatri comunali di Siena, alla presenza di ospiti del mondo dello spettacolo. Il vincitore sarà individuato attraverso la valutazione della giuria tecnica e il voto espresso dal pubblico.

“Con la seconda edizione di ‘Stelle in Corsa’ – dichiara l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Siena, Micaela Papi – vogliamo dare continuità a un progetto che lo scorso anno ha dimostrato quanto sia importante offrire ai giovani occasioni reali nelle quali mettere alla prova il proprio talento e far conoscere le proprie capacità. Crediamo che le politiche giovanili debbano significare anche creare spazi di espressione, confronto e crescita, capaci di stimolare creatività e partecipazione. Il talento non è soltanto una capacità tecnica: è personalità, impegno, emozione e voglia di comunicare qualcosa agli altri. Il nostro obiettivo è permettere ai ragazzi di esprimerlo e, allo stesso tempo, di vivere un’esperienza che possa diventare un’occasione di crescita personale e, perché no, anche professionale”.

La prima edizione di “Stelle in Corsa”, conclusasi con la vittoria del ‘Trio Meschino’ nell’evento finale al Teatro dei Rinnovati dello scorso 28 gennaio, ha infatti registrato un significativo coinvolgimento di partecipanti e pubblico. L’esperienza ha inoltre consentito ad alcuni concorrenti di intraprendere successivamente percorsi professionali nel settore artistico, come ad esempio la partecipazione alla stagione estiva 2026 dei Teatri di Siena “Sboccia l’Estate – Il teatro esce in strada”, confermando il talent show del Comune di Siena come occasione di visibilità e valorizzazione dei giovani.