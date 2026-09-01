Torrita di Siena, tornano le Giornate di Ghino di Tacco

Dall’11 al 13 settembre 2026 sono in calendario “Le Giornate di Ghino di Tacco”, la seconda edizione dell’evento dedicato al leggendario brigante che nacque a metà del XIII secolo nel Castello de La Fratta, località all’epoca compresa nel territorio dell’attuale Comune di Torrita di Siena. Ricordato ancora oggi come un controverso bandito, Ghino di Tacco fu protagonista di numerose scorrerie, vendette familiari, fughe e peripezie tra Torrita di Siena, dove tentò più volte di conquistare il Castello per recar danno alla Repubblica Senese, e Radicofani, di cui riuscì a espugnare la Rocca nella notte di Natale del 1297.

Per rendere omaggio a questo personaggio citato anche da Dante Alighieri nel VI Canto del Purgatorio e da Boccaccio nel Decamerone, il Comune di Torrita di Siena promuove un fine settimana di iniziative, tra le quali spicca il “Cammino di Ghino di Tacco”, un percorso escursionistico da Torrita di Siena a Radicofani, sulle orme del leggendario bandito. I camminatori percorreranno la prima tappa da Torrita di Siena a Monticchiello (20,3 km) venerdì 11 settembre, la seconda da Monticchiello a Contignano (23,7 Km) sabato 12 e la terza da Contignano a Radicofani (16,7 Km) domenica 13. Si tratta di un itinerario di difficoltà medio-alta, indicato per camminatori allenati che, accompagnati da una Guida Ambientale Certificata, si ritroveranno al cospetto di ampi panorami e di tesori naturali come la Quercia delle Checche, la Riserva di Lucciolabella, il fiume Orcia, il paesaggio lunare delle biancane; varcheranno i confini di Comuni vicini soffermandosi presso celebri luoghi del territorio come il Tempio di San Biagio (Montepulciano), il borgo di Monticchiello (Pienza), la fattoria de La Foce (Chianciano Terme), il castello medievale di Contignano, infine la Rocca di Radicofani, solo per citare alcune delle località e dei punti di interesse presenti sul percorso. Si può scegliere se partecipare a tutto il Cammino, a una o a due tappe, personalizzare la propria esperienza aggiungendo servizi extra come la cena e il pernottamento in ostello a Contignano (info e modulo di iscrizione, da inviare entro il 9 settembre, si trovano sul sito www.torritadisienaliving.it).

Intanto, a Torrita di Siena, sabato 12 settembre alle ore 17:30 parte da Piazza Matteotti una particolare visita guidata al centro storico, in compagnia di Ghino di Tacco e altri personaggi che torneranno dal passato per raccontare la propria storia. In collaborazione con la Compagnia ARTEdaPARTE, info e prenotazioni: tel. 338 4280432. Domenica 13 invece, indicativamente alle ore 17:30 i partecipanti del Cammino di Ghino di Tacco faranno rientro tra le mura di Torrita, accolti da un brindisi. Alle ore 18:30, alla Locanda Ghinditacco (via O. Maestri), si terrà una degustazione di prodotti tipici locali.

“Dopo il successo della prima edizione, torna l’evento dedicato a Ghino di Tacco con il Cammino che, tra Valdichiana e Valdorcia, ripercorre proprio i luoghi in cui secondo la leggenda il bandito visse, valorizzando il territorio e promuovendo un itinerario a disposizione del turismo escursionistico” sottolineano il Sindaco di Torrita di Siena Giacomo Grazi e dell’Assessore al Turismo Roberto Trabalzini.



Il progetto si svolge con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Siena, Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Comunità del Cibo della Valdichiana; in collaborazione con i Comuni di Pienza e Radicofani e la Proloco di Torrita di Siena, con il supporto della Locanda Ghinditacco e dell’Azienda Agricola Paolo Serafini.