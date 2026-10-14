Sarteano, al via la stagione teatrale 2026/27 degli Arrischianti

Al via la nuova Stagione Teatrale 2026-2027 del Teatro Comunale degli Arrischianti di Sarteano. Con un cartellone ricco e articolato, la Nuova Accademia degli Arrischianti conferma e rilancia il proprio ruolo di punto di riferimento culturale nella provincia di Siena, promuovendo il linguaggio teatrale sia attraverso la valorizzazione delle compagnie e degli artisti locali, sia ospitando performer e produzioni di rilievo nazionale riconosciuti per la qualità del loro percorso artistico.

Proseguendo il proprio lavoro sul territorio, gli Arrischianti, insieme alla programmazione degli spettacoli, hanno dato anche il via ai laboratori teatrali per bambini, ragazzi e adulti presso il Teatro Comunale, offrendo alla comunità locale uno spazio aperto di formazione, espressione e crescita creativa.

La stagione, con la direzione artistica di Maria Pina Ruiu, si apre con la sezione Residenze Creative: il teatro sarteanese infatti si apre da anni alle residenze artistiche di compagnie nazionali ed internazionali per la messa a punto delle loro opere; a loro volta, le compagnie ospiti offrono al territorio laboratori teatrali, incontri formativi, prove aperte e anteprime. Quest’anno è la volta della compagnia Elce di Firenze, che per la regia di Marco di Costanzo, presenta, Giovedì 22 Ottobre alle ore 18.00 Dottor Cechov. Il cuore come va? – Ingresso € 5,00.

A seguire, un fitto calendario di appuntamenti: Venerdì 20 Novembre (ore 21.15): I miei anni ’70 – Teatro-canzone di e con Mario Miscitelli, con canzoni eseguite dal vivo da Stefano Bernardini (Teatro del Cerchio).

Domenica 13 Dicembre (ore 17.30) verrà presentato lo spettacolo I doni del vento Tramontano – Teatro per bambini a cura della Compagnia Teatro Arrischianti.

Come ogni anno, poi, il nuovo anno verrà salutato con una nuova produzione della Compagnia Teatro Arrischianti, per la regia di Gabriele Valentini: Il Pianerottolo, con una serie di repliche:

Mercoledì 30 Dicembre (ore 21.15)

Giovedì 31 Dicembre (dalle ore 19.30): Aperitivo e spettacolo (Biglietto € 35,00)

Sabato 2 Gennaio 2027 (ore 21.15) e Domenica 3 Gennaio (ore 17.30)

Domenica 24 Gennaio, alle ore 17.30, in occasione della Giornata della Memoria, verrà presentato Patrilineare. Una storia di fantasmi, uno spettacolo di parole e musica dal vivo tratto dall’omonimo libro di Enrico Fink, che parteciperà recitando e suonando (flauto) accompagnato da Arlo Bigazzi (basso/live electronics).

Dopo il successo estivo nelle piazze dei borghi della Valdichiana, arriva finalmente a Sarteano Sik Sik/ 2 Atti Unici di E. De Filippo, per la regia di Carlo Pasquini, che dirige la giovane e talentuosa Compagnia FuC: Sabato 27 Febbraio (ore 21.15) e Domenica 28 Febbraio (ore 17.30)

L’incursione nel teatro del territorio prosegue con Una pazza rispettabile, di Emanuela Castiglionesi, che dirige la Compagnia ARTedaPARTE, che andrà in scena Sabato 20 Marzo (ore 21.15) e Domenica 21 Marzo (ore 17.30).

Infine, una nuova produzione firmata Arrischianti: La miniera in bocca, testo e regia di Laura Fatini, che andrà in scena Sabato 17 Aprile (ore 21.15) e Domenica 18 Aprile (ore 17.30).

Informazioni e Biglietti

Ingresso Spettacoli: € 12,00 (Ridotto Soci Arrischianti € 10,00)

Gratuito: Bambini e ragazzi fino a 15 anni

Info e Prenotazioni (anche via WhatsApp):

+39 347 7593716

+39 393 5225730

Sito ufficiale: www.arrischianti.it