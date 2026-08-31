Siena, dal 7 settembre riaprono i Centri di aggregazione giovanile

Riapriranno lunedì 7 settembre i Centri di aggregazione giovanile (Cag) del Comune di Siena, spazi dedicati alla socializzazione, all’incontro e alla partecipazione di bambini, ragazzi e giovani di età compresa tra i 6 e i 20 anni.

L’accesso ai Centri è libero e gratuito, così come tutte le attività organizzate all’interno delle strutture. La gestione e l’organizzazione sono affidate a operatori esperti delle cooperative Alioth e Arnera, che accompagneranno i ragazzi nelle diverse proposte educative, ricreative e di aggregazione.

Quattro i Cag presenti sul territorio comunale. Il centro di Taverne d’Arbia, in via Sant’Isidoro, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 20. A San Miniato, in via Nenni 8, il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 20. Al Petriccio, in via Tolomei 7, apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 20. Il centro di Ravacciano, ospitato presso il Circolo Arci di via Duccio di Boninsegna, sarà invece aperto il lunedì e il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

Con la riapertura dei Centri di aggregazione giovanile riprende, così, un servizio diffuso nei quartieri della città, pensato per offrire ai più giovani luoghi accessibili e gratuiti nei quali incontrarsi, condividere esperienze e partecipare ad attività accompagnati da personale qualificato.

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